Professora baleada em Aracruz sai da UTI e vai para enfermaria

Uma das professoras atingidas por disparos durante o ataque a escolas de Aracruz, na última sexta-feira (25), teve alta da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). A mulher de 51 anos foi transferida, na tarde desta quarta-feira (30), para a enfermaria do Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves (HEJSN), na Serra. As informações são da Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa).

Uma segunda professora, de 37 anos, que também está no mesmo hospital, segue entubada na UTI com o estado de saúde grave. No Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas” (HEUE), em Vitória, há uma terceira professora, de 58 anos, estável e com previsão de cirurgia em fratura para os próximos dias.

As condições clínicas das duas crianças internadas no Hospital Estadual N.Sra. da Glória “Infantil de Vitória” (HINSG) não mudou durante o dia. O menino de 11 anos está estável e foi liberado para fazer leves caminhadas no setor de semi-intensiva. Já a menina de 14 anos segue entubada na UTI, em estado grave. Ambas estão no Pronto Socorro do HINSG ‘Dra. Milena Gotardi’ – anexo o HPM.

