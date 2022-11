Primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 para crianças de seis meses a 3 anos com comorbidades chega ao Estado

Por Redação - Redação 19

A Secretaria da Saúde (Sesa) do Espírito Santo recebeu, nesta sexta-feira (11), o primeiro lote com vacinas da Pfizer-BioNTech para a vacinação contra a Covid-19, das crianças com seis meses a menores de 3 anos com comorbidades.

Neste primeiro momento, são 13 mil doses que o Ministério da Saúde destinou ao Estado. A distribuição às regionais de saúde e aos municípios será feita ainda nesta sexta.

O esquema vacinal será de três doses. O detalhamento quanto à operacionalização da vacinação será definido em Nota Técnica e Resolução CIB com previsão de publicação ainda hoje.

A população de 6 meses a menores de 3 anos com comorbidades, agora incluída na campanha contra o coronavírus, é estimada em 4.300 crianças no Espírito Santo.