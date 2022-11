Políticos lamentam mortes em Aracruz: "não ficarão impunes"

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 118

Pelas redes sociais, vários políticos e autoridades lamentaram a tragédia nas duas escolas em Aracruz, que vitimou três pessoas e deixou outras 11 feridas. O atentado ocorreu na manhã desta sexta-feira (25), quando um homem invadiu os centros educacionais e disparou contra professores e alunos.

O senador capixaba, Fabiano Contarato, escreveu, em suas redes sociais, que está à disposição das autoridades capixabas para auxiliar no que for preciso. “Minha solidariedade às famílias das vítimas. Os culpados não ficarão impunes”.

A vice-governadora, Jacqueline Moraes escreveu que acompanha consternada o lamentável episódio. “É algo muito triste e nosso papel é amparar as vítimas, seus familiares e buscar esclarecimentos através do trabalho de nossas Forças de Segurança”.

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva escreveu: “Com tristeza soube do ataque as escolas de Aracruz, Espírito Santo. Minha solidariedade aos familiares das vítimas dessa tragédia absurda. E meu apoio ao governador @Casagrande_ES na apuração do caso e amparo para as comunidades das duas escolas atingidas”.

O vice, Geraldo Alckmin, também lamentou o ocorrido. “Consternado com os ataques ocorridos nas escolas em Aracruz, no Espírito Santo, manifesto minha solidariedade às comunidades escolares, às famílias e aos amigos das vítimas. Que haja investigação célere e prevenção para que tragédias como esta não se repitam”.

Mais cedo, após ser comunicado do ocorrido, o governador Renato Casagrande escreveu nas redes sociais: “Com sentimento de pesar e muita tristeza estou acompanhando de perto a apuração da invasão nas Escolas Primo Bitti e Darwin, em Aracruz. Todas as nossas forças de segurança estão empenhadas. Determinei o deslocamento dos secretários de Segurança e Educação para acompanhar os trabalhos”.

Casagrande, que estava em São Paulo cumprindo uma agenda nacional, está retornando para o Espírito Santo de onde irá, às 16h, para a sala de situação criada na Escola Primo Bitti.

