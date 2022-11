PM prende um dos dez criminosos mais procurados do Espírito Santo

Por Redação - Redação 620

Um dos criminosos mais procurados do Espírito Santo foi preso pela Polícia Militar (PM), na tarde dessa segunda-feira (28). Vinicius Domingos Lopes, conhecido como “Cara de Vaca”, estava na lista dos dez mais procurados do Estado.

Segundo a PM, o homem é conhecido como um dos criminosos mais perigosos do município de Cariacica e líder do tráfico de drogas do Morro do Quiabo.

Contra ele havia três mandados de prisão em aberto, um deles por participação em uma chacina ocorrida na Ilha Doutor Américo, em Vitória, no ano de 2020.

