PM apreende 3,4 mil pedras de crack em Rio Novo do Sul

Policiais militares apreenderam 3.472 mil pedras de crack e 317 pinos de cocaína na noite desta sexta-feira (25), em Rio Novo do Sul. O material apreendido estava na casa de um homem apontado como traficante de drogas, no bairro Bela Vista. No entanto, a PM foi chamada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio.

Segundo o que é descrito no boletim de ocorrência, o dono da residência foi atingido por tiros no abdome e correu para dentro de casa. Quando chegou à casa, a PM encontrou o suspeito deitado na cama, ensanguentado. Devido ao estado de saúde do homem, os policiais não conseguiram saber os detalhes do crime.

Com a demora do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma equipe da PM levou o homem até o pronto-socorro do município. Após o primeiro atendimento, ele foi transferido para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

Enquanto a equipe fazia o transporte do suspeito de tráfico até o hospital, uma outra equipe, com autorização da família, fez buscas na residência. Momento em que se deparam com a grande quantidade de drogas na casa.

O homem ferido está sob escolta da polícia e, assim que tiver alta, será levado para a Delegacia Regional de Itapemirim, onde ficará à disposição da Justiça para ser autuado por tráfico de drogas. O departamento de homicídios investiga a tentativa de homicídio.

