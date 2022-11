PM Ambiental forma 1ª turma de agentes ambientais em Guaçuí

Por Redação - Redação 20

A 4° Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental realizou por meio do Programa Educacional de Agentes Ambientais Sustentáveis (Proefas), a formatura dos alunos do 5° ano da Escola Municipal Guiomar Soares, localizada no distrito de São Miguel do Caparaó, zona rural do município de Guaçuí.

Após dois meses de capacitação, os 19 formandos da primeira turma de agentes ambientais aprenderam sobre diversas temáticas relacionadas ao meio ambiente, sendo aplicado quatro módulos de aprendizagem: Água, Flora, Fauna e Resíduos Sólidos, além das atividades extracurriculares.

Na abertura da solenidade, foi realizado a composição da mesa de honra, composta pelas autoridades militares, capitão Filis Zavoudakis, comandante da 4° Companhia, 1° tenente Ailton Nunes, comandante do 2° Pelotão da 4° Companhia, 2° sargento Rufino, representando o comando da 2° Companhia do 3° Batalhão e os militares cabo Venâncio e soldado Matos, membros da equipe de Educação Ambiental do Batalhão de Polícia Militar Ambiental.

Dentre as autoridades civis, esteve presente Denis Lesqueves, secretário de Governo e Articulação Institucional; Enildes Andrade, representante da Secretaria de Educação do município e Ricardo Soares, diretor da escola Guiomar Soares.

Depois do anúncio da mesa de honra, foi realizada a apresentação do programa educacional, conscientizando a todos os presentes sobre a importância da implementação da educação ambiental na formação das futuras gerações, para que se perpetue boas ações de preservação do meio ambiente.

Ainda durante o evento, se fez presente o mascote do programa, o Papagaio Chauá Zinho, que abrilhantou a solenidade, animando a platéia, além de acompanhar o juramento dos formandos e entoando junto às crianças a canção do Proefas, de composição de Flávia Guarnier Gava.

Durante momento de fala, a comandante da 4° Companhia, elogiou os militares responsáveis pela turma, 1° sargento Carolina e 3° sargento Amigo, pela excelência na condução da capacitação e formação dos novos agentes, afirmando que a partir de hoje, esses alunos assumem o compromisso de multiplicarem o conhecimento adquirido, com a responsabilidade de zelar pelo nosso meio ambiente.

Já o 1° tenente Nunes, após reafirmar a fala anterior, explanou sobre a importância da continuidade da temática durante a formação acadêmica nas demais turmas da escola, sendo de suma importância também a orientação dos pais no convívio familiar com essas crianças.

