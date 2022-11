Pais do atirador de Aracruz deixam cidade por medo de retaliações

Por Redação - Redação 62

Advertisement

Advertisement

A advogada que representa a família do atirador de 16 anos responsável pelos ataques armados em duas escolas de Aracruz informou, neste domingo (27), que os pais do jovem deixaram a cidade por medo de sofrerem alguma retaliação.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Priscila Benichio Barreiros negou que eles tenham sofrido alguma ameaça até o momento e disse que a decisão foi para preservar a integridade deles. A informação foi divulgada pelo portal UOL.

“Eles tiveram de deixar a cidade no mesmo dia do fato. Tinha um clamor muito grande, palavras de ódio e não seria prudente eles ficarem na região. O casal está muito abalado e perplexo com toda essa situação. Eles, a todo o momento, se questionam onde erraram na criação do filho”, disse Priscila.

Segundo a advogada, a família do adolescente não teve contato com parentes das vítimas e nem dos sobreviventes. Porém, haveria interesse por parte deles, mas isso só deve acontecer futuramente.

Continua depois da publicidade

O pai do atirador é tenente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). Já a mãe do acusado havia sido professora na escola estadual Primo Bitti, palco do primeiro ataque e colégio onde ele havia estudado.

A defesa ainda esclareceu que o motivo da contratação do escritório de advocacia seria para acompanhar todo o processo do filho. “Em nenhum momento foi ao contrário. Eles querem que tudo seja feito de forma transparente, dentro da lei”, disse a advogada.

Por fim, quando questionada se o rapaz já havia participado de curso de tiro, ela afirmou que a informação não procede. Leia Mais em Metrópoles

Advertisement

Continua depois da publicidade