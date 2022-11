Obras do Complexo Pesca Anchieta serão autorizadas nesta sexta-feira (11)

Por Redação - Redação 9

Advertisement

Advertisement

A Prefeitura de Anchieta autoriza nesta sexta-feira (11) o início das obras para reforma do espaço que irá funcionar o Complexo Pesca Anchieta, localizada no bairro Porto de Cima.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A solenidade para assinatura da ordem de serviço irá ocorrer às 17h, no local da obra, com presença do prefeito Fabrício Petri e lideranças locais.

Após a reforma o local irá desenvolver diversos serviços para todos os pescadores de Anchieta, entre eles, carpintaria, mecânica naval, sala de rádio, ferramentas para manutenção e reforma de embarcações.

Conforme o secretário de Pesca e Aquicultura, Júlio César Santanna, o espaço irá receber intervenções para execução de diversas melhorias, entre elas pintura do prédio, reparos no sistema elétrico e hidráulico, entre outras. Haverá inda melhorias no telhado, e substituição de revestimentos.

Continua depois da publicidade

A empresa responsável pela reforma será a R&S Serviços, que terá prazo de execução é de 90 dias. O valor da obra é de R$ 83.263,68 e será financiado com recursos próprios do município.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].