O Caparaó perde um dos seus maiores defensores: Constantino Korovaeff

Por Marcos Freire - Marcos Freire 60

Advertisement

Advertisement

Desde os meados dos anos 90, um grupo de pessoas apaixonadas pelo Serra do Caparaó se uniu para planejar e desenvolver a região do Caparaó Capixaba de forma sustentável. Muitos desses, em um tom bem humorado, são chamados de Ecossauros do Caparaó, devido ao trabalho realizado, principalmente, na preservação do meio ambiente e da sustentabilidade no crescimento do lugar. E neste sábado (12), o lugar perde um dos seus maiores defensores: Constantino Korovaeff, que já trabalhava pela região muito antes de sua descoberta pelo restante do Espírito Santo e o Brasil.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Caparaoense de coração e não de nascença, o escritor, pensador, editor, tradutor (falava e dominava mais de cinco idiomas), Korovaeff foi um dos mentores da Estrada Parque do Caparaó – que hoje é uma realidade. Também foi um dos fundadores da Amar Caparaó, do Amar Criança e Amar Criança nas Escolas. Ações que ajudaram a formar a identidade de pertencimento regional e serviu de embrião para iniciativas como Consórcio Caparaó.

Nunca deixou de ser atuante e defender a preservação do modo de vida e natureza do Caparaó, escolhendo viver, junto com sua esposa Míriam, no bucólico e apaixonante Patrimônio da Penha, distrito do município de Divino de São Lourenço, um dos que compõem o Consórcio do Caparaó que também conta com Alegre, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire e São José do Calçado. Trabalho que criou um sentimento de união que foi possível a partir da iniciativa de pessoas como Constantino. Agora, fica o legado de Korovaeff que deve ser seguido e nunca esquecido por aqueles que também amam a região do Caparaó.

Conforme informações compartilhadas, o velório de Constantino Korovaeff está acontecendo até as 18 horas deste sábado, no Polo do Consórcio Caparaó em Patrimônio da Penha, de onde seu corpo sairá para sepultamento.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique pode dentro de tudo. Basta clicar aqui.