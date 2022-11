Por Redação - Redação 72

O cantor Erasmo Carlos, de 81 anos, morreu nesta terça-feira (22), segundo o portal Metrópoles. Erasmo estava internado no Hospital Barra Dór, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na manhã desta terça. O cantor, segundo a publicação, havia recebido alta no início do mês após ficar internado por nove dias no hospital, com um quadro de edema.

