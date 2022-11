🇧🇷 Memes entram em campo antes da estreia do Brasil na Copa 🇧🇷

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 63

Esperamos nada menos do que a vitória no jogo de estreia da seleção. Se for de 7 a 1 para o Brasil, melhor ainda para exorcizarmos o passado. Como dizem, brasileiro não desiste nunca e zoar é com a gente mesmo!

Veja alguns memes que estão bombando na internet!

1

— Copypastas e memes pros jogos da copa pq n da pra trazer o Hexa ser torcida pic.twitter.com/gLPe2i0RGe — yaya 🇧🇷 (@_kissyaya) November 20, 2022

2

🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷Thread de memes da copa do mundo, pq sempre quis fazer uma thread e desde o começo do ano tô cheia de meme 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/7Gxq4C0kRp — Pãozinho de queijo (@T1apd) November 20, 2022

3

─ 📂 threads de memes da seleção brasileira pic.twitter.com/PBWkg67B7h — mei; pt-br (@thearchew) July 10, 2021

4

De todos os memes da copa sem dúvidas esse é o melhor pic.twitter.com/5MkNqObhld — Isley (@poisonakalynn) November 21, 2022

5

Ufa, já não aguentavamos mais ser Miss goleada pic.twitter.com/qMyDRErq5p — Memes Da Copa (@Memesdacopa_22) November 23, 2022

6

o brasileiro assistindo esse jogo da espanha e costa rica lembrando do 7×1 pic.twitter.com/Mf1J3jakmK — carolcarolcarol (@carolcofre) November 23, 2022

7 Brasil X 1 Sérvia

quem será o próximo meme da copa do mundo? pic.twitter.com/yuHlhpYieg — alisson jr. (@aIissonn) November 16, 2022

