Manifestantes interditam trecho da BR482 em Guaçuí desde a noite de segunda (31)

Por Marcos Freire - Marcos Freire 237

Advertisement

Advertisement

Manifestantes que se identificam como caminhoneiros interditaram um trecho da BR482, dentro do perímetro urbano de Guaçuí, desde a noite desta segunda-feira (31). O movimento começou as 19h40, quando foram colocadas barricadas e os manifestantes que reivindicam uma hipotética intervenção no resultado das eleições que deram a vitória ao governador Renato Casagrande e ao ex-presidente Lula, no domingo (30), não estão permitindo a passagem de veículos.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Segundo informações de pessoas que se pronunciaram sobre o movimento, na internet, não estava sendo permitida a passagem de veículos, desde passeio até caminhões e ônibus. Uma moradora conta que turistas que estão em um ônibus, muitos idosos, vindos de Aparecida do Norte, estavam buscando ajuda, porque estavam sem água e com fome. “Crianças e adultos estão tendo que descer e seguir a pé, procurando água para beber”, conta.

Na manhã de hoje, uma professora que não quis se identificar disse que seus alunos não chegaram à escola, porque os manifestantes não deixaram o ônibus escolar passar, informação que ainda não conseguimos confirmar com a Secretaria Municipal de Educação. Além disso, há narrativas de carros com crianças e idosos parados há horas no local ou estão precisando voltar, desistindo de compromissos, como consultas médicas.

Continua depois da publicidade

O local é uma BR, mas não foi notada a presença, até agora, de policiais rodoviários federais no local. Contudo, há um acordo assinado com o Governo do Estado, para que esse trecho da rodovia, que segue até próximo a Cachoeiro e também até Dores do Rio Preto, na divisa com Minas Gerais, possa ter a intervenção e atuação da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Não há ainda informações sobre prejuízos ao comércio ou de desabastecimento na cidade de Guaçuí e região. Contudo, já há prejuízos com veículos, porque caminhões estão tentando usar uma via alternativa, passando pelo bairro Balança, e acabam batendo em carros estacionados, porque a passagem é estreita. Até o momento de fechamento desta matéria, o local continuava bloqueado e não havia qualquer movimentação para a liberação da rodovia.

Advertisement

Manifestantes em Ibatiba

Continua depois da publicidade

Em Ibatiba, também na região do Caparaó, manifestantes que também se identificam como caminhoneiros bloquearam a BR262, na entrada do perímetro urbano do município, próximo ao antigo posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) – que foi desativado há algum tempo. Segundo informações, o bloqueio foi iniciado na noite de ontem, quando estavam deixando passar veículos de passeio, e continuava nesta segunda-feira, agora, não permitindo a passagem de qualquer veículo.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].