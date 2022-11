Manifestações em rodovias incentivam a violência, avalia governador Renato Casagrande

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 136

As manifestações que interditam parcialmente sete pontos das BRs 101, 262 e 259 no Espírito Santo são um incentivo à violência, avalia o governador do Estado, reeleito no último domingo (30), Renato Casagrande, em entrevista ao Aquinoticias.com na manhã desta terça-feira (1°). Ele acrescenta que a tranquilidade no país só será alcançada se as referências políticas começarem a pregar e a praticar a paz.

“Os líderes político, religioso, comunitário e da família devem pregar a paz. Hoje em dia há muitas pessoas pregando a violência. Tivemos agora um resultado eleitoral, num sistema reconhecido, auditado e fiscalizado, e há pessoas nas ruas e rodovias impedindo o direito de ir e vir. É uma manifestação de incentivo à violência”, disse.

Casagrande também falou sobre a articulação após o resultado de um pleito. “Se você perdeu a eleição, vá para a oposição. Se você venceu, vá trabalhar. Falo isso porque ganhei essa eleição, mas já perdi em 2014. Eu fui cuidar da minha vida. Ganhei em 2018, fui governar. Agora, praticar atos de violência não é possível”, reitera.

Ele fala, ainda, que durante a campanha esbarrou numa ideologia que, em alguns momentos, desvalorizou o trabalho que foi feito. “De todas as eleições que participei nos últimos anos, foi a com componente ideológico mais arraigado. Não um comprometimento ideológico racional e profundo. Mas de pessoas xingando as outras de comunistas, sem saber o que é comunismo, de genocidas, sem saber o que é genocídio. Uma tentativa oportunista de usarem as lideranças religiosas. Um debate falso, hipócrita”.

Ele ainda coloca que a vitória mostrou que os eleitores capixabas priorizaram o equilíbrio, a segurança e o futuro do Estado. E finaliza: “Eu governarei para todos os capixabas e apoiarei todos os municípios, independente da votação que tive neles”.

