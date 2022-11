Maior fornecedor de drogas do Litoral Sul é preso em operação

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 571

Um homem de 39 anos, apontado como o maior fornecedor de drogas do Litoral Sul, foi preso na manhã desta quarta-feira (30), em Itapemirim, durante uma operação realizada pela Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal de Marataízes, Guarda Civil Municipal de Itapemirim e Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus).

No bairro Candéus, onde o suspeito de tráfico foi preso em uma casa de alto padrão, os agentes encontraram seis sacos contendo maconha e R$ 200 em dinheiro. Esse mesmo homem foi preso recentemente pela Polícia Rodoviária Federal com 300 quilos de maconha em uma rodovia de Minas Gerais. Droga que ele mesmo foi buscar no Paraguai para abastecer a região litorânea do Sul do Espírito Santo.

Outras residências foram alvo da ação policial. Além disso, durante a operação, a força de segurança localizou 28 pinos de cocaína e dez pedras de crack na casa de um homem de 25 anos, apontando como traficante de drogas.

Ao todo, a operação apreendeu R$ 900 em dinheiro, quantia proveniente do crime. Segundo a Polícia Civil, os homens dominavam o tráfico de drogas na região de Graúna. Uma mulher acabou presa por desacatar os policiais e agentes durante a operação.

O traficante e o fornecedor de drogas foram presos em flagrante e levados para a Delegacia Regional de Itapemirim, onde ficaram à disposição da Justiça. Informações que ajudem o trabalho investigativo da polícia podem ser repassadas por meio do 181. Não é preciso se identificar.

O crime de tráfico de drogas está previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, que descreve diversas condutas que caracterizam o ilícito, proibindo qualquer tipo de venda, compra, produção, armazenamento, entrega ou fornecimento, mesmo que gratuito, de drogas sem autorização ou em desconformidade com a legislação

