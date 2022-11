Justiça do ES manda prender suspeito de estupro contra crianças e adolescentes no Brasil e nos EUA

Por Redação - Redação 45

A Polícia Federal (PF) realizou na manhã desta sexta-feira (18), uma operação que apura uma série de estupros de vulneráveis, extorsões, além do armazenamento e possíveis divulgações e transmissões de imagens e vídeos ou outros registros que contenham cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes.

Nesta fase da investigação, foi dado cumprimento, na cidade de São Paulo, a um mandado de busca e apreensão e a um mandado de prisão preventiva expedidos pela Justiça Estadual capixaba.

O objetivo da ação de hoje, além do cumprimento das medidas judiciais, foi de colher elementos de prova que possam identificar outros suspeitos envolvidos nos crimes.

Durante as buscas, os policiais verificaram a existência de vários dispositivos digitais, além de anotações que indicam o armazenamento de uma enorme quantidade de material associado à exploração e ao abuso sexual infantil.

Entenda o caso

As investigações tiveram início no âmbito da Polícia Federal, a partir de uma denúncia feita pelo pai de uma menina de 13 anos, que teria sido vítima do homem preso na manhã de hoje.

O pai da adolescente relatou aos policiais federais que sua filha foi contatada através da rede social Likee, por alguém que inicialmente se identificava como uma mulher, propondo uma espécie de gincana, com a realização de jogos que consistiam em pequenas tarefas.

Essas tarefas foram evoluindo até que sua filha foi convencida a dançar somente com sua roupa íntima. Nesse momento então, o homem por traz do perfil de mulher se revelou e passou a ameaçar a garota com a liberação dos vídeos que então havia gravado, exigindo a realização de mais vídeos, com condutas ainda mais gravosas e violentas que chegaram, inclusive, a lesionar as partes íntimas dela. Acredita-se que o objetivo do homem na obtenção desses vídeos seria, além de sua própria satisfação, a venda na deep web.

Paralelamente, os policiais descobriram que havia uma informação da agência americana Homeland Security Investigation (HSI) que descrevia uma situação muito semelhante, em que uma menina residente no Estado do Texas, havia sofridos abusos sexuais da mesma forma que a vítima brasileira. A investigação e as provas produzidas em solo estadunidense indicavam que o responsável por aqueles crimes estaria no Brasil.

Os investigadores então seguiram buscando determinar a identidade do criminoso e o seu envolvimento em outros casos de exploração/abuso sexual infantil e crimes de ainda maior gravidade. Após árduo trabalho, conseguiram chegar até o suspeito preso hoje na capital paulista.

A internet não é terra sem lei e a Polícia Federal está atenta às mensagens e conteúdos ilegais transmitidos por esses meios. O material apreendido será submetido à perícia técnica e a investigação terá foco na identificação de outras possíveis vítimas. Estima-se que dezenas de outras crianças tenham sido “estupradas remotamente” pelo preso.

Crimes investigados

O preso poderá responder pela prática do delito de extorsão (Art. 158 do Código Penal) e estupro de vulnerável (Art. 217-A do Código Penal), bem como os crimes de produzir (Art. 240 da Lei 8.069/1990), transmitir (Art. 241-A da Lei 8.069/1990) e/ou armazenar material pornográfico envolvendo criança ou adolescente (Art. 241-B da Lei 8.069/1990).