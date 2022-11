Jovem de 18 anos é preso com 13 tabletes de maconha em Marataízes

Segundo investigações, o suspeito estava armazenando as drogas para um comparsa

Por Redação - Redação 219

Advertisement

Advertisement

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante, durante uma ação policial no município de Marataízes, na noite da última sexta-feira (25). A Operação Iseo foi realizada pela equipe da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim e Delegacia Regional de Marataízes e, resultou ainda, na apreensão de 13 tabletes de maconha.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Após investigações, a equipe identificou que o suspeito estava armazenando grande quantidade de drogas para um comparsa. Foram realizadas buscas no imóvel, em cumprimento ao mandado, sendo localizados no quarto do investigado, os tabletes.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui >> https://rebrand.ly/gr1qdft

Parte da droga encontrada estava dentro de uma caixa de papelão e outra parte, dentro de uma mochila preta.

Continua depois da publicidade

“Diante desta operação, outras pessoas serão investigadas, podendo ocorrer a prisão de eventuais associados”, explicou o delegado Djalma Pereira Lemos, titular da Delegacia Regional de Itapemirim.

A população pode colaborar com informações ligando para o Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Advertisement