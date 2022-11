Inmet alerta para chuva forte e queda de granizo no Espírito Santo

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 165

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas de chuva forte para o Espírito Santo. O primeiro, que abarca os municípios de Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, Irupi, Iúna e São José do Calçado, é de perigo para chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia. Há ainda o risco de ventania de até 100 quilômetros por hora e queda de granizo. O aviso é válido até às 3h da madrugada desta quinta-feira (1°).

O segundo alerta, que tem o mesmo grau de severidade do primeiro, abrange praticamente todo o Estado, exceto a região Nordeste. A diferença é que ele é válido até às 10h de quinta-feira. A terceira região é a Nordeste, em que o aviso é por conta do acumulado de chuva nos últimos dias. O grau de severidade também é alto e há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios.

Em todos os três casos, as orientações são as mesmas: evitar sair de casa com o mau tempo, observar com atenção as encostas e desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, se possível. Além disso, em caso de inundação, a dica é proteger os pertences da água com sacos plásticos. Em caso de necessidade, buscar auxílio junto à Defesa Civil, no telefone 199, ou ao Corpo de Bombeiros, no 193.

Chuva forte

As fortes chuvas que caíram em todo território capixaba nos últimos dias deixaram um rastro de destruição. No Espírito Santo, 615 pessoas tiveram de deixar suas casas. São 247 desabrigados (que estão em abrigos públicos ou privados), a maior parte deles no Norte do Estado, nas cidades de Linhares (86) e Aracruz (84). Há ainda pessoas que precisaram sair de suas casas em São Mateus (42), Viana (19) e Vitória (10).

O número de desalojados também é alto: 368 pessoas precisaram buscar abrigo junto a parentes ou amigos. A maior parte também está em cidades nortistas. Em Aracruz, são 150 desalojados, seguido de João Neiva (108), Sooretama (28) e Viana (27). Os dados fazem parte do boletim emitido pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, órgão pertencente ao Corpo de Bombeiros.

