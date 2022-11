Influenciador de BH tatua na testa nome de Elon Musk para ganhar viagem para Marte

Por Redação - Redação 47

Um morador de Venda Nova, em Belo Horizonte, elevou a outro patamar de homenagem: ele marcou para sempre o nome do ídolo, o bilionário Elon Musk, na própria testa. O digital influencer, que tem mais de um milhão de seguidores nas redes, conta que a admiração pelo mais novo dono do Twitter é antiga.

Mas a tatuagem tem um objetivo a mais do que apenas uma homenagem. Rodrigo diz que é uma forma de se voluntariar para uma viagem a Marte, projeto ambicioso do bilionário. As informações são do site BHAZ.

“Elon Musk, para mim, não tem nem explicação. O que ele tá fazendo, o que ele vai fazer, de levar o ser humano para Marte, vai entrar para a história o nome dele. Ele é uma inspiração para mim”, declarou o mineiro.

O belo-horizontino, já conhecido nas redes como o “Capitão América mineiro”, passou 30 dias na “Mansão Maromba”, projeto do influenciador Toguro, que reúne diversos criadores digitais do Brasil.

Ele explica que foi lá dentro que nasceu a vontade de tatuar o nome de Musk junto de uma ilustração do foguete SpaceX, ideia concretizada há duas semanas.

‘Obsessão’ pelo sobrenatural

Além da grande admiração por Elon Musk, outro interesse alimenta a vontade que Rodrigo tem de viajar pelo espaço: a possibilidade de existir vida fora da Terra.

O influenciador conta que adora pesquisar sobre o assunto e que essa “obsessão” nasceu em 2016, quando ele se deparou com uma figura no mínimo incomum no ambiente de trabalho.

“Em 2016, fui agente penitenciário. Tava sentado 2h até que passou na minha frente uma coisa pequena, com cabeça grande, e eu ouvi uma voz falando assim: ‘busque conhecimento’. Depois desse dia, pedi para sair, não quis mais trabalhar no sistema”, relembra.

A paixão pelo assunto é tanta, que Rodrigo tem mais de 10 tatuagens, do que seriam extraterrestres, espalhadas pelo corpo. O que ele garante ter visto no Centro Socioeducativo Santa Clara, em Belo Horizonte, está eternizado no braço do influencer.

“Eu não sei se é obsessão, mas sei que é uma coisa muito forte sobre vida de outros planetas. Eu acredito muito. Eu tenho uma filha de 20 anos, ela sabe de tudo isso. Ela sabe que, se um dia eu for a Marte, será pelo bem da humanidade”, finaliza ele.