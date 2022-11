Idaf identifica desmatamento em Reserva Legal e multa proprietário em Guaçuí

Por Redação - Redação 29

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), após receber alerta do MapBiomas, identificou o desmatamento irregular em uma Reserva Legal em uma propriedade rural, no Horto Florestal, em Guaçuí, nesta quinta-feira (17). O proprietário foi multado e a área embargada.

Somente foi possível identificar o desmatamento, na Reserva Legal, por imagens de satélites, já que a área era remota e dentro de uma propriedade particular, conforme explicaram os servidores da gerência local do Idaf do município. A área de 9.800 metros quadrados (aproximadamente um campo de futebol) foi desmatada, com uso de fogo que provocou um incêndio. Conforme informações coletadas pelos servidores, área seria usada para plantio de café.

O diretor-presidente do Idaf, Leonardo Cunha Monteiro, lembra que o Idaf intensificou as ações de defesa florestal. “O Governo do Estado investiu, recentemente, na compra de uma nova frota de veículos e equipamentos, como drones, para auxiliar no trabalho dos servidores”, destaca. “Estamos realizando, em média, mil fiscalizações florestais por ano e, também, realizamos ações de educação ambiental em escolas, universidades e comunidades rurais, afim de conscientizar a sociedade sobre a importância da preservação do meio ambiente”, completa.

Monteiro ainda ressalta que a pessoa que desmata no Espírito Santo não fica impune. “O Idaf está em vigilância, de norte a sul do Estado, em defesa da Mata Atlântica e quem praticar crime ambiental será autuado e terá que recuperar o dano ambiental que causou”, afirma. “O Idaf também acompanhará de perto o embargo, para ter certeza que a área desmatada será reflorestada”, finaliza.

Desmatar em Reserva Legal é crime

A Reserva Legal é uma área necessária à manutenção do equilíbrio ecológico, recursos hídricos e preservação da biodiversidade e da vegetação nativa das regiões do entorno da propriedade rural. O desmatamento de Reserva Legal é crime ambiental.

