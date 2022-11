Ibitirama terá eleição no domingo (27) para prefeito e vice-prefeito

Por Redação - Redação 23

Neste domingo (27), 6.965 eleitoras e eleitores do município de Ibitirama (18ª Zona Eleitoral) voltam às urnas para participar da eleição suplementar que definirá os novos prefeito e vice-prefeito da cidade. A votação será realizada entre 8h e 17h.

Para votar, o cidadão deverá portar documento oficial com foto e título de eleitor, ou apresentar os dados da inscrição eleitoral por meio do aplicativo de celular e-Título.

A equipe do cartório da 18ª Zona Eleitoral, com o apoio de unidades do TRE-ES, conduz de forma responsável o pleito, primando pela lisura e transparência do processo eleitoral e desenvolvendo estratégias para o enfrentamento de informações falsas.

As pessoas votarão nas urnas eletrônicas das 28 seções eleitorais, distribuídas nos sete locais de votação do município de Ibitirama, com 11 urnas de contingência. Contribuirão em todo processo eleitoral mais de 155 pessoas, entre mesários, auxiliares de eleição, administradores de prédio, terceirizados, servidores da Zona, dos Núcleos de Apoio Técnico e de unidades do TRE-ES. Além disso, a eleição contará com o apoio das Polícias Federal, Militar e Civil.