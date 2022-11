Homem é preso após ameaçar matar a ex-mulher e o filho em Cachoeiro

Por Redação - Redação 138

Um homem de 43 anos foi preso na manhã desse sábado (19), por volta das 09h20, após ameaçar matar a ex-mulher, de 33 anos, e o filho do casal, de 11 anos, no bairro Santa Cecília, em Cachoeiro de Itapemirim.

A denúncia foi feita pela própria vítima, que ligou para a Polícia Militar (PM), pedindo socorro. Durante a ligação, ela relatou que estava separada há uma semana do ex-companheiro, com quem com conviveu por cerca de 13 anos e teve um filho.

Informou ainda que vários disparos foram efetuados pelo homem, próximo a sua residência, visto que o suspeito estava sozinho e trancado em um escritório que fica anexo a casa da família.

Desta forma, viaturas então se deslocaram até o endereço. Ao chegarem no local, os policiais fizeram um cerco e conseguiram visualizaram o homem, pela janela lateral do imóvel, segurando uma pistola cromada em uma das mãos. Ao perceber a presença dos policiais, ele ligou para a ex-mulher dizendo que iria cometer suicídio.

Para preservar a vida dele, a equipe entrou pela porta do escritório com o uso de uma cavadeira, que estava no terreno da casa. O suspeito estava agressivo, não acatou as ordens dos militares e resistiu à prisão. Por isso, foi necessário o uso da força e de algemas para prendê-lo.

A perícia também foi acionada e constatou, em locais diversos do imóvel, 18 estojos de munição .380acp, sete projéteis e dois fragmentos. A mulher também entregou a polícia, uma sacola contendo 14 estojos de munição .380acp e oito projéteis recolhidos por ela, após disparos realizados pelo ex-marido em outras datas.

A vítima e detido foram então conduzidos até o DPJ de Cachoeiro, onde foram apresentados para providência das medidas cabíveis.

