Homem agride esposa com cabo de enxada em Brejetuba

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 45

Advertisement

Advertisement

Um homem de 28 anos foi preso depois de agredir a esposa na noite desta sexta-feira (25), em Brejetuba. De acordo com a Polícia Militar, o agressor usou um cabo de enxada para ferir a esposa, de 31 anos.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Segundo a vítima, que precisou ser levada a um hospital da região, ela e o marido discutiram em casa, no bairro São Jorge, após o homem confessar uma traição.

Durante a briga, o agressor pegou o cabo de enxada e agrediu a mulher, que teve ferimentos por todo o corpo, principalmente na região da cabeça. Ele estava em casa e se entregou à PM sem resistência. O agressor foi preso em flagrante e levado para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante.

“Homem que é Homem”

Lançado em 2015 e idealizado por psicólogas e assistentes sociais da Polícia Civil do Espírito Santo, o Projeto “Homem que é Homem” foi desenvolvido para contribuir para a redução do índice de reincidência de violência contra a mulher no Estado. Ou seja, o programa foi criado para educar os agressores. A partir do ano de 2019, o projeto foi inserido na proposta de trabalho do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, que articula diferentes políticas públicas e envolve secretarias e órgãos do Governo do Estado, com o objetivo de reduzir os índices de violência e criminalidade.

Continua depois da publicidade

No Projeto “Homem que é Homem”, agressores denunciados nas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam’s) são convocados a participar de um ciclo de palestras com temas voltados para a desconstrução de ideias sexistas e machistas, a fim de estimular formas pacíficas de lidar com os conflitos.

Atualmente, o Projeto “Homem que é Homem” está sendo desenvolvido em 19 municípios. “O principal propósito é o de refletir sobre a possível origem desse sentimento agressivo e induzir ao questionamento das atitudes violentas. Para isso, é introduzido nas reuniões alguns disparadores, como imagens, propagandas ou letras de músicas, que levem à discussão de temas, como o machismo, a masculinidade tóxica e a diferença de gênero”, destacou a delegada Cláudia Dematté.

Os temas abordados contemplam relações de gênero, formas pacíficas de lidar com os conflitos, identificação e reflexão a respeito das violências nas relações, bem como aspectos relativos à relação familiar, propondo pensar o espaço subjetivo ocupado na família como um lugar democrático de convivência. A metodologia de trabalho do Projeto “Homem que é Homem” ocorre em ciclos, que acontecem com atividades, como rodas de conversa, palestras, dinâmicas de grupo, debates, apresentações de vídeos, entre outras.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui