História da bailarina que enfrentou câncer de mama será apresentada em Castelo

Por Redação - Redação 10

Advertisement

Advertisement

Com o objetivo de contar artisticamente a experiência da bailarina Sandra Motta sobre o câncer de mama, a Portal Produtora Cultural apresenta o espetáculo ‘Vírgula’. A última apresentação desta temporada será gratuita e aberta ao público no próximo sábado (19), às 20h, no Teatro Municipal Sebastião Artênio Merçon, em Castelo.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A peça tem duração de 40 minutos e relata de forma leve e bem-humorada como a bailarina passou pelas etapas de descoberta à cura do câncer de mama (doença que antigamente era tratada como uma sentença de morte), apontando de forma criativa situações que são muito difíceis para a mulher que passa pela doença e tratamento.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui >> https://bit.ly/AQUIWHATS34

Sandra Motta recebeu o diagnóstico em abril de 2017 e já em janeiro de 2018 estava curada. Ela fez da experiência uma pausa, inesperada, para perceber mais a própria vida.

“Falar no palco sobre a minha experiência do câncer de mama foi um grande desafio como artista, pois sou muito mais bailarina do que atriz. O câncer de mama ainda tem muitos tabus, que não cabem mais nos dias de hoje. Sinto que muitas mulheres sofrem mais por causa da estética feminina (como se o ter cabelo e peito fossem critérios para se sentirem mulheres de verdade), do que pela doença que pode levar à morte. Assim, se fecham, se isolam, se deprimem, tornando a experiência da doença muito mais dolorosa. A doença em si já tem seus desafios. Trazer a questão do ser feminino, recheada de melindres e preconceitos, só torna este tempo uma experiência muito mais dolorosa. Eu prefiro a leveza”, contou Sandra Motta.

Continua depois da publicidade

O projeto é uma realização da Portal Produtora Cultural, com patrocínio da EDP, por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (Licc), e apoio do Studio Allegro e das prefeituras de Castelo, Aracruz, Itaguaçu e Nova Venécia.

Sinopse

Vírgula é um espetáculo de dança-teatro que retrata a experiência pessoal da bailarina Sandra Motta, que recebeu o diagnóstico de câncer de mama em abril de 2017. Com leveza e bom humor, a peça mostra com naturalidade uma mulher mastectomizada que faz uma importante reflexão sobre as adversidades da vida.

Ficha técnica

Coreógrafa, Autora e intérprete: Sandra Motta

Coautor e Editor musical: Guilherme Klaws

Diretora Artística: Luana Eva

Figurinista: Thaís de Luca

Confecção do Figurino: Ateliê Chica Chiclete

Criação e operação de luz: Thila Paixão

Intérprete de Libras: Meiriely Pinto

Designer Gráfico: Higor Ferraz

Assessoria de Imprensa: Luciana Almeida

Social Media: Aurora Conteúdo Digital

Fotos: Jaime Costa Junior, Fernando Zardo, Eduardo Kale e Thiers Turini

Produtoras Executivas: Ludmila Porto e Luana Eva

Assistente de Produção: Stephany Santos

Realização: Portal Produtora Cultural

Patrocínio: EDP

O projeto é realizado com recursos da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (Licc)

Advertisement

Serviço

Continua depois da publicidade

‘Vírgula’

Castelo – ES

Data: 19/11

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal Sebastião Artênio Merçon

Entrada gratuita

Classificação: 12 anos