Haja coração! Torcida do Gordinho entra em campo com o jogo do Brasil e show do Grupo Revelação

O samba e o futebol podem ser definidos como as grandes paixões do brasileiro. E, para unir tanto amor em um só lugar, o Gordinho Cachoeiro preparou uma super programação para a festa ‘Vai dar Brasil’!.

A torcida do Gordinho entra em campo trazendo o melhor do samba, com o Grupo Revelação e, claro, transmissão do jogo da Seleção Brasileira, que busca o hexacampeonato no Catar.

O evento, em comemoração ao Dia Nacional do Samba, será realizado no dia 2 de dezembro, sexta-feira, a partir das 15h. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos no site do Lebillet.

Serão mais de dez horas de festa! Além do Grupo Revelação, cantando todos os seus maiores sucessos, o evento também terá a transmissão do jogo entre Brasil e Camarões, em um telão de led de última geração, e apresentação das bandas Pagode & Cia e Artsamba.

Serviço

Vai dar Brasil

Data: 2 de dezembro

Abertura: 15h

Local: Gordinho Cachoeiro

Atrações: Revelação, Pagode & Cia e Artsamba

Ingressos: Lebillet.com.br