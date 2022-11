Guardas Civis de Marataízes fazem curso de condutores de cães de faro

Por Redação - Redação 5

Advertisement

Advertisement

A Prefeitura de Marataízes, através da Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial, encerrou na última sexta-feira (25) o primeiro curso de condutores de cães de faro da Guarda Civil Municipal.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O curso foi ministrado por agentes da Guarda Civil Municipal de Macaé, com 60 horas de aulas teóricas e práticas, contendo em sua grade curricular as técnicas de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) em cães para situações de emergência, que foi realizado no Hospital Universitário da Universidade Federal do Espirito Santos (UFES) em Alegre. O curso visa formar novos condutores para contribuir no atendimento da crescente demanda do Canil da Guarda Civil Municipal de Marataízes.

“O canil vem se destacando cada vez mais por conta da sua capacidade de atuação e resposta operacional, essa capacitação eleva ainda mais o nível da nossa Guarda Civil Municipal, que é referência regional”, afirmou Robson Abreu, secretário municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial.

Advertisement