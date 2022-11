Governador do ES acompanha velório de vítimas de ataque em escolas

Por Redação - Redação 174

Neste sábado (26), estão sendo velados os corpos das vítimas do ataque em escolas de Aracruz. Duas professores e uma aluna foram mortas a tiros por um adolescente de 16 anos, que foi apreendido horas depois do crime. O governador Renato Casagrande está em Aracruz e prestou solidariedade para as famílias.

“Estamos aqui de luto. Perdemos pessoas em um momento trágico como esse. Entramos em um ambiente de muita tristeza. Nossa presença aqui é solidária. Não pensamos que iriamos viver aqui essa tragédia. Vimos longe, e não acreditamos que poderia acontecer aqui”, disse.

Casagrande disse que as aulas na próxima semana no município foram suspensas. “Não teremos aula na semana que vem. O secretário Vitor está coordenando uma ação para que possamos apoiar os professores, que eles sejam orientados sobre o que dizer para os alunos. Junto com a Prefeitura e outros parceiros, vamos ofertar apoio psicológico às famílias e aos alunos, para que possamos dar paz e cultivar a paz para essas pessoas”, ressalta.

“Nove professores foram baleados em uma das escolas atacadas. Três ainda internados em estado grave. Para dar mais tranquilidade e segurança aos pais, alunos e professores, fortalecemos a patrulha nas outras escolas do município e região”, continua Casagrande.

Investigação está sob sigilo, diz governador

O governador contou ainda que as investigações sobre o caso seguem sob sigilo, e a motivação ainda segue sendo investigada. “Precisamos fazer uma reflexão. Um adolescente de 16 anos planejou esse ataque. Ele apreendeu a manusear armas e precisamos refletir sobre a violência que estamos vivenciando. Na internet, os sites de violência, toda essa intolerância e polarização nos mostra que precisamos mais do que nunca cultivar a paz”, frisa.

Casagrande não confirmou o que acontecerá com o pai do adolescente, que é policial militar e teve a arma de trabalho usada no crime pelo filho. “A pistola é da Polícia Militar e o revólver é de uso particular do pai. O processo de investigação e detalhes da motivação ainda não serão divulgados, mas as investigações analisam se existe alguma ligação com grupos neonazistas ou neofacistas. Temos que controlar o acesso às armas, e cuidar da educação de nossos filhos e netos”, completa.

