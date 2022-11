Gilsons e BaianaSystem confirmados no Festival Baile Voador 2023

O maior festival de Carnaval do Espírito Santo acontecerá de 17 a 20 de fevereiro na Área Verde do Clube Álvares Cabral, em Vitória.

O Festival Baile Voador, maior festival de Carnaval do Espírito Santo já está aquecendo as turbinas para decolar em fevereiro de 2023 e começou a armar seu line-up: Gilsons e BaianaSystem são os primeiros confirmados no próximo Festival, que acontecerá de 17 a 20 de fevereiro na Área Verde do Clube Álvares Cabral, em Vitória.

O BaianaSystem é o headliner do primeiro dia. O grupo é sucesso fazendo uma fusão do reggae jamaicano com ritmos afro-brasileiros, e a mistura resulta num samba-reggae que vem ganhando o coração do público. A banda também ganhou destaque nacional com a música “Sulamericano” na abertura da novela global “Um Lugar Ao Sol”.

O show do ano passado no Festival Baile Voador foi tanto sucesso que merece bis. A trilha segue baseada na turnê “Sulamericano”, mas desta vez com versão Brasiliana, mantendo a essência do show original, com os elementos do álbum OXEAAXEEXU lançado em 2021, com atos e referências afro latinas.

Já os herdeiros de Gilberto Gil – José Gil, Francisco Gil e João Gil, respectivamente filho e netos do ícone da MPB – se apresentam no segundo dia de festival, 18 de fevereiro. Eles acabaram de ser indicados ao Grammy Latino na categoria “Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa”.

Após uma bem-sucedida série de lançamentos, entre os quais os hits “Várias queixas” e “Devagarinho”, Os Gilsons trazem para Vitória o show baseado no álbum de estreia do grupo, “Pra gente acordar”, já puxado por novos singles: “Duas Cidades” e “Proposta”.

Nos festivais que vêm percorrendo, o trio também aposta em clássicos de Gilberto Gil, como “Aquele abraço” e “Palco”, mas sempre com um set variado, apostando em medalhões da música negra, como Dona Ivone Lara e Luiz Melodia – ou seja: é esperar para ver a surpresa que os capixabas poderão presenciar.

Bruno Lima, idealizador do Festival Baile Voador, adianta que o evento continuará tendo dois palcos – o Tropical, maior, e o Surreal, dedicado aos DJ’s. “Em breve também vamos anunciar o headliner do dia 20, mas antecipo que será uma data temática”, finaliza o produtor cultural.

A venda de ingressos começa nesta terça (29) em www.superticket.com.br. Mais informações em instagram.com/bailevoador.