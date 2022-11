Festival Lusb de Basquete reúne mais de 40 crianças do Sub10 em Cachoeiro

Por Redação - Redação 9

No último sábado (19), foi realizado, na quadra da Escola Zilma Coelho Pinto, em Cachoeiro de Itapemirim, o IV Festival Lusb de Basquete Sub10. O evento contou com a presença de 43 crianças entre meninos e meninas na faixa etária de 7 e 10 anos.

Os jogos foram de caráter educativo, sem visar a competição. Por tanto, não havia contagem de pontos. Ao final todos foram premiados com uma medalha.

“Esse tipo de evento motiva muito as crianças, pois elas interagem em um ambiente de jogo, porém com contexto recreativo, com isso se cria afinidade com o esporte da melhor forma possível”, comentou o técnico Nilson Batistin.

A LUusb é patrocinada por: Banestes, BRK, Unimed Sul Capixaba e SEMESP/Prefeitura de Cachoeiro.

A Associação recebe verbas via doações e patrocínios diretos, e também através de incentivo fiscal pelo FIA – Fundo da Infância e do Adolescente, gerenciado pelo CONSEMCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cachoeiro de Itapemirim.