Festival Gastronômico do Caparaó chega em São José do Calçado

Por Redação - Redação 13

Os amantes da boa gastronomia têm endereço certo neste fim de semana. São José do Calçado, receberá a primeira edição do Festival Gastronômico do Caparaó, e se tornará a capital da boa comida.

De sexta (02) a domingo, o município sediará o evento que, posteriormente, rodará por toda a região do Caparaó, levando entretenimento para toda a família.

O Festival será realizado na Praça Pedro Vieira, mais conhecida como Rua do Lazer, das 18h às 23h e será aberto ao público. No local, o público encontrará atrações como feira de artesanato, shows, variada gastronomia, apresentação de Chefs renomados, cerveja artesanal, espaço kids e lounge para fotos.

“Pensamos em uma programação que seja atraente para a família inteira e estamos com ótimas expectativas. Essa é a primeira edição de um evento que será realizado em várias cidades e promete movimentar toda a economia da região, gerando renda para o município e para os comerciantes”, ressalta Elias Carvalho, diretor do GFC Eventos.

O Festival Gastronômico do Caparaó é uma realização da GFC Eventos com apoio da Aderes, Governo do Estado do Espírito Santo, Prefeitura de São José do Calçado e AQUINOTICIAS.COM.

Aula show

Na sexta-feira (02), a primeira atração será uma aula show com o Chef Nagem Antônio Abikahir, que irá preparar uma batata recheada com moqueca de camarão e mozarela gratinada. Esse prato já foi escolhido campeão estadual e brasileiro.

Natural de Iúna, Nagem é cozinheiro há 20 anos, com especialidade em Charcutaria Artesanal. É proprietário de uma fábrica de linguiças artesanais gourmet e do Restaurante do Nagem, que serve peixes, camarão, moquecas, carnes e várias entradas, ambos localizado na cidade de Iúna.

Foi campeão estadual de gastronomia pelo Enchefs 2022, campeão brasileiro de gastronomia pelo Prêmio Nacional Dólmã, quando recebeu o título vitalício de Embaixador da gastronomia do Brasil pelo Espírito Santo.

Confira a programação:

Praça gastronômica aberta de 18h às 23h

Sexta (02/12)

19h – Aula show com o Chef Nagem Antônio Abikahir

20h – Vitor Zolli

Sábado (03/12)

20h – Andressa Peres

Domingo (04/12)

20h – Mayara Moreira