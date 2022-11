Falta de água permanece em Guaçuí depois de rompimento de adutora

Por Marcos Freire - Marcos Freire 14

Desde a manhã desta quarta-feira (16), a população de Guaçuí está precisando economizar no consumo de água, devido a problemas no abastecimento. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) soltou informe que houve o rompimento da rede mestra da Adutora de São Felipe que é uma das que abastece a cidade.

Na nota desta quarta, o SAAE informou que sua equipe estava trabalhando para solucionar o problema e pediu a colaboração da população para que economizasse água. No entanto, até a tarde desta quinta-feira (17), ou seja, quase 24 horas depois, o abastecimento não havia sido normalizado.

A empresa não disse porque aconteceu o rompimento e nem o tamanho do problema. Mas tudo indica que pode ter acontecido por causa do volume de água, devido o excesso de chuvas que havia caído até o final de quarta-feira. Enquanto isso, a população questiona quando tudo vai ser normalizado.

A reportagem tentou contato com a direção do SAAE de Guaçuí, para saber qual a previsão para a normalização do abastecimento. No entanto, até o fechamento da matéria, não houve resposta.

