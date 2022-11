Faculdade XP abre 400 vagas para processo seletivo em cursos de Tecnologia 100% gratuitos

Por Redação - Redação 15

A Faculdade XP, da XP Inc. (Nasdaq: XP), está abrindo as inscrições do segundo processo seletivo para os cursos de graduação em tecnologia a custo zero: Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Ciência de Dados; e Sistemas de Informação, todos chancelados pelo MEC.

Das 400 vagas ofertadas, 50% serão destinadas a mulheres e pessoas que se autodeclaram negras. O candidato deve escolher a categoria na qual se enquadra no ato da inscrição, tendo em vista que são aplicadas três “esteiras”, contemplando, além da diversidade de gênero e raça, a ampla concorrência.

“O nosso sonho grande é formar a próxima geração de talentos em tecnologia preparada para os desafios da economia digital, para que se tornem líderes exponenciais, impactando positivamente o processo de transformação digital do país. Exatamente por isso, já no processo seletivo, temos o propósito de atrair alunos engajados e de alto potencial”, afirma Paulo de Tarso, CEO da Faculdade XP.

Os interessados devem se candidatar por meio do link: www.xpeducacao.com.br. Após a inscrição, os candidatos passam por um processo seletivo dinâmico de duas etapas.

Na primeira fase, o aluno escolhe o modelo de avaliação teórica (prova de conhecimentos gerais da própria XP Educação ou via ENEM), responde um questionário de motivação, participa de um minicamp de duas semanas e, por fim, aqueles que forem certificados pelo minicamp têm seus perfis avaliados (teste comportamental e cognitivo).

Na segunda fase, é realizada a prova de conhecimentos gerais ou é utilizada a nota do ENEM, de acordo com a opção efetuada na inscrição.

Os três cursos com inscrições abertas são conectados ao ecossistema da XP Inc., o que permite o aprendizado prático dos alunos de forma integrada às demandas de uma grande empresa, e, consequentemente, do mercado de trabalho. O modelo de ensino é a distância, ao vivo e com interações em tempo real, criando as condições para uma educação superior sem fronteiras.

Dessa forma, jovens e profissionais de todo Brasil podem estudar na XP Educação. Além disso, o corpo docente das graduações reúne profissionais altamente experientes e com ampla bagagem mercadológica, incluindo profissionais da própria XP Inc.

Minicamp – curso prático certificado dentro do processo seletivo para graduação

No Minicamp de duas semanas que acontece dentro do processo seletivo, o aluno vai aprender sobre os conceitos básicos de programação de software e, com isso, terá a oportunidade de conhecer a metodologia de ensino da Faculdade XP. Ao final, mesmo se não for aprovado para o processo seletivo da graduação, o aluno recebe um certificado de conclusão, o que pode enriquecer seu currículo para outras oportunidades. O curso é formado por aulas ao vivo e gravadas, bem como por testes práticos.

Serviço

2º processo seletivo para graduações de Tecnologia | XP Educação

Período de inscrições: 16 de novembro de 2022 a 12 de janeiro de 2023

Taxa de inscrição: R$ 147 – isenção para inscritos no CadÚnico

Valor dos cursos: custo zero

Link para inscrições: www.xpeducacao.com.br