Exposição coletiva exibirá em Anchieta fotografias produzidas em impressoras a laser

Por Redação - Redação 11

Advertisement

Advertisement

Será realizada, em Anchieta, a primeira exposição fotográfica coletiva Toner/Torque, com curadoria de Luciano Albertazzi Bravo e apoio da Gerência Estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico do município.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Inspirado na energia do movimento punk e em outros xerox shows, que acontecem ao redor do mundo, o evento terá uma característica única: todos estão convidados a expor uma fotografia, desde que ela seja impressa em impressora a laser ou fotocopiadora.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui >> https://bit.ly/AQUIWHATS34

Além de conferir um charme alternativo às fotografias, a impressão a laser garante um baixo custo de produção da obra de arte e desperta reflexões sobre o fazer artístico e a sua difusão. A exposição quer subverter o senso comum que associa processos e materiais caros ao universo das galerias e museus.

Com isso, a proposta quer ser inclusiva e acessível a profissionais e amadores, fotógrafos experientes ou iniciantes, sem qualquer distinção.

Continua depois da publicidade

O lançamento da exposição será no dia 1º de dezembro, às 18h, no CEU das Artes, em Anchieta. O local ficará aberto para visitação de segunda a sexta das 8h às 17h, a entrada é franca. No dia 1º de dezembro, às 15 horas, acontecerá também uma miniaula com o curador da exposição sobre principais elementos da composição fotográfica e sequenciamento de imagens (vagas limitadas).

As inscrições para participar da exposição vão até o dia 25 de novembro e podem ser realizadas presencialmente ou via internet. Quem desejar produzir a própria impressão, precisa entregá-la na recepção do CEU das Artes de Anchieta. Neste caso, o autor deverá escrever seu nome, endereço de e-mail e rede social no verso da fotografia. Outra forma de inscrição é através do e-mail [email protected] Quem optar pela inscrição virtual deverá mencionar seu nome e rede social no corpo da mensagem e anexar o arquivo da foto. Por este mesmo e-mail também serão recebidas as inscrições para a miniaula sobre composição fotográfica e sequenciamento de imagens.

Serão aceitas fotografias realizadas por qualquer equipamento, como câmeras ou smartphones. As imagens devem ser monocromáticas (preto e branco) e impressas a laser (ou fotocopiadas). O tamanho máximo permitido é A3 (297×420 mm). O tema é livre, mas não serão admitidas imagens que expressem discursos de ódio, discriminatório, violento ou sejam explicitamente sexuais.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O curador da exposição, Luciano Albertazzi Bravo, há quase duas décadas está envolvido com a produção de fanzines, a publicação em blogs e com a escrita de crônicas e ensaios para jornais de grande circulação.

Em meados dos anos 2010, passou a explorar as potencialidades documentais e artísticas da fotografia. Em 2017, fundou o Variação Atmosférica, um pequeno projeto editorial pessoal. Com foco na cidade de Anchieta, onde reside e em cuja comunidade atua há nove anos, publicou o zine de fotografias “As Árvores da Av. Dom Helvécio” (2021), com apropriação de imagens da reforma e reurbanização do balneário de Iriri.

No próximo ano, orientará uma oficina artística com recursos do Prêmio Anchieta de Arte e Cultura.

Serviço

Primeira Exposição Coletiva Toner/Torque

Local: CEU das Artes, Rodovia do Sol, bairro Planalto, Anchieta/ES

Lançamento: 1º de dezembro, quinta-feira, às 18h

Inscrições abertas aos interessados em participar da exposição

Data: de 14 a 25 de novembro.

Formas

Na recepção do CEU das Artes, no horário do expediente – necessário levar uma foto impressa a laser (ou fotocopiada), em preto e branco; deve constar do verso da imagem o nome, endereço de email e rede social do autor;

Pelo e-mail [email protected] – necessário enviar o arquivo da foto e mencionar seu nome e rede social no corpo da mensagem (neste caso, a impressão será feita pela organização do evento).

Condições de participação: Cada autor poderá participar com apenas uma fotografia; todas as imagens devem ser impressas em preto e branco, em impressoras a laser (ou fotocopiadas); o tamanho máximo permitido é A3 (297×420 mm); o tema é livre, não sendo admitidas apenas imagens que expressem discursos de ódio, discriminatório, violento ou sejam explicitamente sexuais; o ato de inscrição implica em declaração de autoria da fotografia, responsabilidade e aceitação das regras da exposição.

Inscrições para a miniaula

Miniaula sobre os principais elementos da composição fotográfica e sequenciamento de imagens com Luciano Albertazzi Bravo, curador da exposição.

Local: CEU das Artes, Rodovia do Sol, bairro Planalto, Anchieta/ES

Data e Hora: 1º de dezembro, às 15 horas.

Inscrições pelo e-mail: [email protected] (mencionar, além do nome e rede social, telefone para contato).

Informações pelo e-mail [email protected] ou pelo site do evento em https://tonertorque.tumblr.com/

Realização:

Luciano Albertazzi Bravo é editor independente

Instagram: @luciano.bravo

Gerência Estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico de Anchieta

Instagram: @cultura.anchietaes