Evento da BRK reúne crianças e famílias em manhã de conscientização ambiental

O BRKids reuniu os funcionários da BRK em Cachoeiro e suas famílias para uma manhã de conscientização sobre o saneamento e sustentabilidade. O evento contou com a participação de aproximadamente 80 pessoas e envolveu as crianças em atividades como contação de história e oficina de instrumentos de percussão utilizando materiais reaproveitáveis como garrafas plásticas, tampinhas e embalagens.

O encarregado de Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), Marcos Antônio Carlette, levou a esposa Priscila Maroli Carlette, e o filho Miguel, de três anos, para participar da ação. “Foi a nossa primeira vez no evento. Não pude ficar por conta de um outro compromisso, mas ficou claro o carinho e o cuidado com cada detalhe no dia. Foi muito especial e permitiu que tivéssemos um momento não só de confraternização como também de aprendizado”, elogiou.

Na opinião de Priscila, eventos como esse são importantes porque cumprem a função de aproximar pais e filhos, estreitando os laços, além de proporcionarem novas experiências e novas amizades. “A ideia de levar os filhos para dentro do ambiente de trabalho dos pais também aguça a curiosidade das crianças maiores sobre possibilidades de profissões no futuro e ainda contribui para aumentar a admiração dos filhos pelos pais”, afirmou.

O operador de ETE, Deusdedit Silva dos Anjos, também fez a sua estreia no BRKids este ano. Participaram com ele a esposa Ana Célia, e o filho Rhuan, de dois anos. “Ao realizar o evento, a empresa mostra que se preocupa com os funcionários e as suas famílias. Minha esposa ficou muito feliz com isso. A ação foi muito bem organizada, garantindo a interação entre pais e filhos”, destacou Deusdedit.

A coordenadora de comunicação e responsabilidade socioambiental da BRK em Cachoeiro, Rosa Malena Carvalho, ressaltou que a empresa desenvolve ações para alcançar um número cada vez maior de pessoas em torno das questões que envolvem o meio ambiente, a sustentabilidade e a qualidade de vida. “Ao longo do ano realizamos uma série de atividades que beneficiam não só os funcionários como também suas famílias, as comunidades e os estudantes. São oportunidades para mostrar o que fazemos e como realizamos os serviços de água e esgoto no município e que ajudam a formar cidadãos com melhor consciência ambiental”, afirmou Rosa Malena Carvalho.

