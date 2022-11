Estrela do Norte anuncia 70% do elenco para 2023

Por Redação - Redação 66

Em busca do bicampeonato estadual, o Estrela do Norte já possui 70% do elenco contratado e visa montar uma equipe forte e experiente para a disputa do Campeonato Capixaba 2023. Inclusive, alguns jogadores conhecidos pela torcida estão de volta.

Até o momento, foram anunciados 16 jogadores. O artilheiro que marcou o gol do título Alvinegro em 2014, Geraldo, está de volta ao Estrela do Norte para a competição. O atacante Rafael Castro, que já defendeu o clube, também retorna para compor o elenco.

O meia Dudu, que estava emprestado ao Atlético de Itapemirim e foi campeão da série B, e o goleiro Jhon Miller, ambos prata da casa, seguem no clube para disputar o campeonato do próximo ano.

Outro retorno importante de um nome também já conhecido pela torcida, foi o meio-campo Gabriel Ceará, que disputou a Copa Espírito Santo deste ano. Para esta posição, as novas contratações são o jogador Buá, de 22 anos, que já defendeu o Castelo, Nova Venécia e Rio Branco e Ágabo, de 23 anos, com passagens pelo Itararé (SP) e XV de Jaú (SP).

As novidades são Vitor, volante de 24 anos, que já jogou no Guarany de Bagé (RS), São Paulo (RS) e Flamengo (SP); o experiente Augusto Recife, também volante, que teve passagens pelo Flamengo, Santa Cruz e Cruzeiro, onde participou da conquista da tríplice coroa; e Mykaell, para a mesma posição, de 25 anos, que teve passagens pela base do Vasco (RJ) e São Paulo (SP).

Para lateral direita, o reforço é o jogador Hiago, de 22 anos, com passagens pelo Araxá (MG), Tupi (RS) e Brasil de Farroupilha (RS). Já na lateral esquerda, os contratados são Matheus Velasque, de 25 anos, com passagens pelo EC São Gabriel (RS) e Bandeirante (SP) e Conrado, de 21 anos.

Na zaga, para disputa do Capixabão 2023, o Estrela do Norte contará com Lazio, de 26 anos, com passagens pelo CA Itapemirim e Sampaio Corrêa (RJ); Correia, de 33 anos, que jogou no Rio Branco (ES) e Real Noroeste (ES) e Anderson Penna, de 32 anos, com passagens pelo Americano (RJ) e Real Noroeste (ES).

Comissão técnica

O técnico Vladimir de Jesus, que comandou o Alvinegro em 2020, retorna ao clube para liderar o elenco em busca do título. Fabrício Traczinski é o novo preparador físico e Alessandro “Bibi”, será o preparador de goleiros.

O massagista da nova temporada será “Papito”, que acompanhou o Alvinegro durante a disputa da Copa Espírito Santo e os profissionais já conhecidos pela torcida, que estão há anos no Estrela do Norte: Paulinho, roupeiro; Renan, gerente de futebol; e Juninho “Tonelada”, mordomo.

Sócio torcedor

Ainda dá tempo de ser sócio-torcedor do Estrela e apoiar o clube no Campeonato Capixaba 2023. Os planos disponíveis são: Ouro, por R $65; Prata, por R $30; e Bronze, por R$ 15. Além de participar de sorteios e promoções, o sócio ganha descontos em diversos estabelecimentos parceiros. Mais informações pelo telefone (28) 99987-1675.

