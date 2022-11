Estado Presente: Caravana do Projeto JuventudES passará por sete cidades este mês

Por Redação - Redação 4

A Caravana do Projeto JuventudES vai passar este mês por sete municípios: Vitória, Vila Velha, Colatina, Linhares, Serra, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim. O objetivo é divulgar o JuventudES, que vai apoiar 120 projetos e ajudar 7,2 mil jovens no Estado. Moradores desses municípios com idade entre 15 e 24 anos estão convidados para participar dos encontros, que serão realizados nos Centros de Referência das Juventudes (CRJs) do Governo do Estado.

Nesta quinta-feira (17), o bate-papo para falar do Projeto JuventudES com as juventudes acontece no CRJ Terra Vermelha, em Vila Velha, às 19 horas. Já na sexta-feira (18), o encontro acontece às 18 horas, no CRJ São Pedro, em Redenção, Vitória, e no CRJ Novo Horizonte, na Serra, às 19 horas.

Na próxima segunda-feira (21), a partir das 14 horas, a Caravana JuventudES vai estar no CRJ Colatina. Na terça-feira (22), às 18 horas, a caravana vai estar no CRJ Linhares. Quarta-feira (23) é a vez do CRJ São Mateus, às 14 horas. No sábado (26), o projeto será apresentado na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Edna de Mattos, às 16 horas, em Bento Ferreira, Vitória. A última agenda do mês da Caravana será na terça-feira (29), às 14 horas, no CRJ Cachoeiro de Itapemirim.

O JuventudES vai apoiar 120 projetos com temática jovem, de proteção social e de direitos humanos em dez municípios do Estado, contemplados pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida. Por iniciativa do protagonismo jovem, os projetos nas áreas de cultura, educação, empreendedorismo, esporte, meio ambiente, entre outros, podem receber de R$ 1 mil a R$ 10 mil.

Serão 30 prêmios no valor de R$ 1 mil, 40 de R$ 3 mil, 30 de R$ 5 mil e 20 no valor de R$ 10 mil para projetos a serem realizados em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Linhares, São Mateus, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e Aracruz, nos territórios mais vulneráveis em relação à violência.

O Projeto JuventudES é da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH) e conta com um investimento de R$ 500 mil. Em breve, será lançado o edital com as regras de participação na seleção dos projetos. Jovens, coletivos atendidos ou egressos do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) e/ou do sistema prisional podem ser contemplados.

“Nosso objetivo é preparar a galera para a chegada do edital, que é quando iremos realizar formações em escrita de projetos e, posteriormente, o acompanhamento dos 120 projetos contemplados. Estamos acessando as juventudes dos dez municípios inicialmente, a partir dos Centros de Referência das Juventudes. A partir dessa parceria, a proposta é fortalecer as ideias que os jovens já tenham sobre seus territórios, que podem ser coletivas ou individuais”, explicou a coordenadora do Projeto JuventudES, Thais Souto Amorim.

“Promovendo o fomento dos projetos que geram impactos sociais positivos nas cidades do Programa Estado Presente, o JuventudES vai atingir não só os jovens e as jovens do nosso Estado, mas também, indiretamente, muitas famílias, o que torna o alcance muito maior. Na pandemia, lançamos o JuventudES Emergencial, que foi um sucesso com o incentivo a ações comunitárias, que resultaram na distribuição de cestas básicas e na criação de horta comunitária no Iases”, ressaltou a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo.

A Caravana do Projeto JuventudES está sendo organizada e realizada pelo Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA), selecionado para conduzir os trabalhos, sob a gestão da SEDH.

Para a produtora executiva do IBCA, Larissa Delbone, o Projeto JuventudES vem suprir uma demanda social nas comunidades. “É uma grande oportunidade gerir o Projeto JuventudES. Sabemos que há uma demanda urgente dessas políticas públicas voltadas para as juventudes em todo o Estado do Espírito Santo. É um desafio viabilizar a realização deste projeto”, disse.

Serviço:

Confira a agenda da Caravana JuventudES:

Dia 18, sexta-feira, às 18h

CRJ São Pedro, na Rodovia Serafim Derenzi, nº 5.565, Redenção, em Vitória.

Dia 18, sexta-feira, às 19h

CRJ Novo Horizonte, na Rua Gaivota, s/nº, em Novo Horizonte, na Serra.

Dia 21, segunda-feira, às 14h

CRJ Colatina, na Avenida Padre Acácio Valentim Moraes, nº 1.500, João Meneguelli, Colatina.

Dia 22, terça-feira, às 18h

CRJ Linhares, Avenida Presidente Kennedy, nº 310, Araçá, Linhares.

Dia 23, quarta-feira, às 14h

CRJ São Mateus, na Avenida Gileno Santos, nº 495, no bairro Ayrton Senna, em São Mateus.

Dia 26, sábado, às 16h

EMEF Edna de Mattos, Rua Afonso Sarlo, nº 260, Bento Ferreira, Vitória.

Dia 29, terça-feira, às 14h

CRJ Cachoeiro, na Rua Plínio Vieira Machado, nº 47, bairro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim.

Edital

Em breve, acontecerá o lançamento do Edital JuventudES, dividido em duas categorias: “Ações de Proteção Social Organizadas por Coletivos Jovens” e “Ações de Produção de Conteúdo e Fruição Cultural em Direitos Humanos”. Os projetos selecionados vão receber os recursos para o aporte técnico-financeiro e o desenvolvimento de ações nos territórios prioritários do Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

Estado Presente em Defesa da Vida

O JuventudES, que tem duração de um ano, integra os 37 projetos do eixo de proteção social do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, que conta com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O Programa tem como objetivo reduzir os índices de violência e criminalidade, com foco especialmente em crimes letais, trabalhando de forma integrada com as forças policiais do Estado e a parceria dos demais poderes e órgãos que compõem o sistema de justiça criminal.