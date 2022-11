Escolas da Rede Estadual prestam homenagem às vítimas de Aracruz

Por Redação - Redação 10

Servidores da Rede Estadual de Ensino iniciaram a semana com um ato simbólico em lembrança às vítimas do episódio ocorrido em Aracruz, na última sexta-feira (25). O Momento de Reflexão e Homenagem aconteceu nesta segunda-feira (28), coletivamente às 9 horas, em todas as unidades escolares da Rede Estadual e administrativas da Secretaria da Educação (Sedu).

O governador do Estado, Renato Casagrande, e o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, acompanharam o ato na Sedu Central. “Este é um momento de fazer uma homenagem a quem está diretamente envolvido nesta tragédia e também demonstrar solidariedade às famílias, à comunidade escolar, à comunidade de Coqueiral e ao município de Aracruz. O Brasil ficou impactado com o que vivenciamos no dia 25. Temos que fazer reflexão de qual sociedade queremos”, disse Casagrande.

“Estamos assistindo a um nível de tensionamento nas relações diárias. Um nível de impaciência muito maior, de intolerância e agressividade nas relações políticas muito maior do que tínhamos no passado. Vemos que existe mais facilidade no acesso às armas e uma grande movimentação no cultivo da violência. Queremos uma sociedade que cultive a paz. Temos que saber se queremos seguir exemplo de países onde pessoas se respeitam com sabedoria ou se seguem o caminho da violência”, completou o governador.

Na Sedu Central, foi lida uma mensagem em homenagem às vítimas e seus parentes, bem como a todos os servidores afetados pelo ocorrido. Todos os servidores estavam vestidos de branco e bolas brancas foram distribuídas.

“Neste momento de profundo luto em virtude dos fatos ocorridos em Aracruz, na última semana, e seus desdobramentos, a união da Rede Estadual de Ensino é fundamental. Para isso, a forma que encontramos para manifestar nosso pesar foi a realização de um Momento de Reflexão e Homenagem”, pontuou o secretário Vitor de Angelo.