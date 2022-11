Escola de Guaçuí cria app que auxilia estudo de Matemática e Física

Por Redação - Redação 12

O Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Monsenhor Miguel de Sanctis, localizado em Guaçuí, desenvolveu o projeto “Mentes Programadas”, com o intuito de aplicar o ensino da Matemática e da Física, por meio de desenvolvimento de aplicativos.

Com base nessa proposta, foi construído um aplicativo capaz de converter unidades de medidas, como distância e tempo, além de calcular velocidade média. A ferramenta converte unidades de distância como: quilômetros, decímetros e centímetros para metros; horas e minutos para segundos; e calcula a velocidade média, mediante o preenchimento de informações sobre distância e tempo.

O projeto foi desenvolvido pelo professor de Matemática, Enoque Silva de Oliveira, e pelo professor de Física, Mateus de Souza Gonçalves.

“Acredito que a plataforma incentiva os alunos a aprenderem com mais facilidade e a terem interesse em aprender cada vez mais. Por isso, as ferramentas digitais são tão importantes e úteis para a introdução do pensamento lógico”, disse Enoque.