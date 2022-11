Empreendedorismo feminino: mulheres ganham destaque com pequenos negócios no Estado

Por Redação - Redação 11

O Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino é comemorado neste sábado (19). No Espírito Santo, já são mais de 203 mil mulheres empreendedoras que atuam no Estado com determinação, resiliência, criatividade e vontade de vencer. A maioria dessas mulheres tem entre 25 e 54 anos e se destaca quando o assunto é empreendedorismo feminino.

Instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2014, a data foi criada com a finalidade de destacar e valorizar o papel das mulheres no ambiente empreendedor e como protagonistas de suas próprias histórias.

A empreendedora Jhenyfer Dias Monteiro, de 40 anos, proprietária da Jheny Donuts, vem se destacando no ambiente empresarial capixaba. Ela conta que trabalhava em uma multinacional e escolheu pedir demissão para poder cuidar dos filhos. Foi em casa que viu uma chance de começar um pequeno negócio na área da alimentação.

“Como tinha habilidade na cozinha, sabia que meu negócio começaria ali. No entanto, não sabia o que fazer. Queria algo que fosse diferente do que a maioria estava fazendo e foi depois de muita oração e pesquisas que soube que iria produzir donuts. Foi então que nasceu a Jheny Donuts. Comecei errando receitas até chegar no ponto ideal que eu queria. Fui ofertar o meu produto e já no primeiro dia vendi tudo. Aí tive a certeza de que estava no caminho certo”, disse.

Com o passar do tempo, a empreendedora contou que teve a oportunidade de se inscrever em um edital de chamamento público aberto pela Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes) e pôde participar de uma feira que aconteceu na Praça do Papa, em Vitória.

“Fui selecionada e pude vender meus donuts. Essa foi a primeira de várias feiras que participei. Fiquei emocionada quando vi uma fila enorme de pessoas querendo comprar meus produtos. Depois, chegou a hora de ampliar a Jheny Donuts. Precisava de equipamentos, de uma loja e mais uma vez a Aderes me auxiliou. Consegui pegar uma linha de financiamento no NossoCrédito, comprei equipamentos, insumos e abri minha loja”, recordou a empreendedora.

Ela acrescentou que empreender foi uma experiência desafiadora. “Empreender não é fácil, mas estou muito realizada e feliz por ver que meu pequeno negócio está crescendo e também por saber que faço parte do empreendedorismo feminino no Estado, gerando renda e proporcionando trabalho para outras pessoas”, destacou Jhenyfer.

Para o diretor técnico da Aderes, Hugo Tofoli, um elemento essencial para fazer um negócio dar certo é ter iniciativa. “No mundo dos negócios é essencial que o empreendedor tenha persistência, cuide de perto da gestão do empreendimento, não misture vida pessoal com a da pessoa jurídica. Além disso, é preciso se capacitar e gostar de exercer a atividade escolhida. “Quando você alia todos esses itens com o fato de trabalhar muito o negócio vai ter tudo para dar certo”, disse.

Diante disso, o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino celebra as mulheres empreendedoras e fomenta o debate em prol de ações que eliminem barreiras e incentivem mulheres a alcançar a independência na liderança dos negócios.