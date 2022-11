Eles estão de volta! Turma do Pagode se apresenta no Atalanta, em Castelo, na próxima sexta (25)

Por Pammela Volpato - Pammela Volpato 76

Acabou a espera! Após dez anos de saudade, a Turma do Pagode chega em Castelo e sobe ao palco do Atalanta na próxima sexta-feira (25) para um show histórico.

Considerado um dos grupos de pagode de maior sucesso no Brasil, a Turma do Pagode se apresentou na famosa casa de shows castelense em 2012 e protagonizou um dos maiores eventos de toda a história do local. “Foi um show inesquecível, casa lotada, público animado, um grande sucesso mesmo”, relembra Anderson Campos, sócio do Atalanta.

Formado por Leiz (tantã e vocal), Caramelo (banjo e vocal), Marcelinho TDP (cavaquinho), Rubinho (pandeiro), Leandro Filé (violão), Fabiano Art (surdo), Tiago e Neni (percussão), a Turma chega no embalo da nova música de trabalho “Só um Pagode”, que faz parte do novo DVD “TDP 20 – Nossa História”, lançado em comemoração aos 20 anos de carreira.

Mas é claro que o reencontro com os castelenses será marcado pelos inúmeros sucessos dessa Turma, como Lancinho, Camisa 10, Deixa em Off e Horário de Verão. Dos projetos Misturadin e Misturadin 2, o repertório deve ter Cobertor de Orelha e Se Eu Pudesse, assim como A Pessoa Certa, Sua Mãe Vai me Amar e Pesquisa no Google. Um desfile dos clássicos que dão aos paulistanos uma média de 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

“A Turma do Pagode já se consolidou entre os maiores do gênero no país, sempre atraindo grandes multidões aos seus shows e, por isso, nossa expectativa é das melhores. Temos certeza de casa cheia e uma noite muito animada”, ressalta Fabiano Davel, sócio da casa.

Com opções para curtir na pista ou camarote, a noite ainda terá o grupo Mulekagem do Samba e o DJ Pedro Schmid. Os ingressos antecipados estão sendo vendidos pelo site superticket.com.br (clique aqui), na Full Distribuidora e Max Cell, em Castelo; e na LBA Store, em Cachoeiro.

Há ainda a opção de meia solidária, em que junto com o ingresso, a pessoa leva 1 kg de alimento não perecível. Toda a arrecadação será direcionada a instituições filantrópicas. Essa modalidade de venda de ingressos já possibilitou a doação de mais de meia tonelada de alimentos para instituições de Castelo.

O evento acontece em parceria com a Aquarius Produções, empresa da capital capixaba que é referência em produção de shows nacionais de pagode e trap.

Programe-se

O quê: Show da Turma do Pagode

Quando: sexta-feira, dia 25/11

Onde: Atalanta (Rua Parajú, 1-67 – bairro Esplanada – Castelo).

Quanto: a partir de R$ 80