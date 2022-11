Educação de Anchieta divulga edital de processo para seleção de diretores escolares

Por Redação - Redação 11

A Secretaria de Educação de Anchieta publicou o Edital 016/2022 para cadastramento de profissionais, como etapa prévia ao processo seletivo para função de diretor escolar da rede municipal.

As inscrições para o cadastramento são realizadas exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.anchieta.es.gov.br, na aba Processo Seletivo até às 16h do dia 31/10/2023. Nesse período a Seme irá publicar, por etapa, as vagas disponíveis para concorrência, que serão disponíveis somente para aqueles candidatos já cadastrados.

A Seme informa que a inscrição neste processo de cadastramento não implica a automática participação no processo seletivo para a função de diretor escolar. Caberá ao candidato acompanhar e se inscrever para as vagas de interesse, quando abertas e divulgadas no site da Prefeitura de Anchieta na aba de Processos Seletivos.

Para participar o candidato deve ser servidor no cargo de coordenador, professor, diretor ou pedagogo do quadro de servidores públicos de Anchieta. Também deve possuir diploma de licenciatura em pedagogia ou nos componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular.