EDP alerta sobre cuidados com a rede elétrica durante as comemorações da Copa

Por Redação - Redação 40

Até 18 de dezembro os jogos da Copa do Mundo vão movimentar as torcidas, principalmente durante as partidas da Seleção Brasileira. E para que as comemorações ocorram de forma segura, sem acidentes, a EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, alerta para os cuidados com a rede elétrica.

A segurança começa com os preparativos para os jogos, dentro e fora de casa. Não sobrecarregue as tomadas, extensões ou benjamins, para evitar o aquecimento a fiação, que pode provocar choques ou incêndios. Em áreas externas é importante manter a fiação e equipamentos elétricos em local abrigado da chuva e longe de piscina ou ducha.

Nas ruas é importante lembrar que não é permitida a utilização dos postes de iluminação pública. Neles estão todas as instalações da rede elétrica como transformadores, estruturas e meios de transmissão de energia, cabos e demais componentes que energizados ou não oferecem risco e por este motivo não podem ser tocadas.

Durante a festa, os cuidados devem ser redobrados ao soltar fogos de artifício. Rojões e bombinhas devem ser manuseados cautelosamente, longe das pessoas e, também, da rede de distribuição de energia, para que não haja acidentes.

Jamais dispare os rojões a partir de locais como janelas de casas e prédios ou mesmo de garagens ou carros. Em caso de qualquer ocorrência com a rede elétrica, a EDP deve ser acionada por meio dos canais de atendimento, que funcionam 24 horas: 0800 721 0707 e WhatsApp: 27 99772-2549.

Time nas ruas

As equipes de eletricistas, técnicos e engenheiros da EDP estarão em campo também durante os jogos para garantir que os eventos transcorram normalmente. Grupos formados por profissionais da concessionária de diferentes áreas estarão empenhados na identificação e implementação de ações que garantam a segurança, a qualidade e a continuidade do fornecimento de energia.

Cuidados importantes

– Não instale nenhum enfeite próximo à rede elétrica.

– Dentro de casa, tomar cuidado com o superaquecimento de tomadas, extensões e benjamins, evitando qualquer improviso (gambiarra).

– Não solte fogos de artifício ou bombas na direção da rede elétrica.

– Jamais tente reutilizar os fogos que tenham falhado.

– Não atire fogos de dentro lugares fechados como residências, janelas, garagens ou carros.

– Jamais se aproxime de fios partidos ou caídos ao solo. Impeça que qualquer pessoa se aproxime e entre em contato imediatamente com a EDP.