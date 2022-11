É amanhã! Alemão do Forró se apresenta em Cachoeiro neste sábado (19)

Por Redação - Redação 15

A expectativa do público é grande para o show do Alemão do Forró, que se apresenta em Cachoeiro de Itapemirim neste sábado (19). O show será realizado no The Place Belas Artes.

Essa será a primeira label com o nome Alemão do Forró Prime, um formato que tem atraído jovens e adultos em outros eventos pelos Brasil.

Os ingressos serão vendidos em Cachoeiro de Itapemirim na Western Brasil Moda Country e em Castelo, na Maxcell. As vendas também acontecerão pelo site BaladAPP.

Os ingressos estão sendo vendidos no terceiro lote – Pista: R$ 50,00, e Área Vip: R$ 70,00.

Além de Alemão do Forró, o evento terá a apresentação da banda Beijo com Mel, Mariana Capaz e Jakin Soares e banda.

Serviço

Alemão do Forró Prime

Local: The Place Belas Artes

Data: 19 de novembro

Horário: 22h

Atrações: Alemão do Forró, Beijo com Mel, Mariana Capaz, Jakin Soares e banda.

Ingressos: 3º Lote – Pista R$ 50,00 / Área Vip R$ 70,00

Pontos de vendas: em Cachoeiro de Itapemirim na Western Brasil Moda Country; e em Castelo, na Maxcell.

Vendas na internet: BaladAPP

