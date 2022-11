Durante operação, Polícia Civil prende cinco nesta sexta-feira (11) em Cachoeiro

Por Redação - Redação 721

Advertisement

Advertisement

A Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim, através do Departamento Especializado em Investigações Criminais (DEIC), realizou uma operação na manhã desta sexta-feira (11), que resultou na prisão de cinco pessoas, sendo duas mulheres e três homens, envolvidos em vários tipos de crimes.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Segundo as informações da Polícia, um homem foi preso no bairro Monte Belo por ter um mandado em aberto, por envolvimento em roubos à mão armada na cidade. No bairro Nossa Senhora de Fátima, uma mulher foi detida por também possuir mandado prisional, só que por envolvimento em crime de violência doméstica. Já no bairro Coronel Borges, outra mulher foi conduzida por crime de receptação.

Durante as diligências, os investigadores foram informados de um roubo ocorrido em frente a uma escola do bairro Maria Ortiz, quando um homem, sob violenta ameaça, roubou o aparelho celular de uma aluna, menor de idade. Diante das informações, os investigadores iniciaram buscas ao suspeito, conseguindo prendê-lo e ainda buscando recuperar os objetos roubados da estudante, os investigadores acabaram por identificar e prender o receptador.

Os policiais identificaram estes dois últimos conduzidos como criminosos com diversas passagens por crimes patrimoniais. Ambos estavam em liberdade provisória e estão respondendo a processos anteriores, sendo detidos em flagrante.

Continua depois da publicidade

Os trabalhos tiveram início por volta das 5h e contou com a participação de nove investigadores, liderados pelo delegado titular da DEIC, Rafael Amaral, onde afirmou que os investigadores saíram a campo com o intuito de cumprir mandados de prisão e buscar por assaltantes.

“A operação trata-se do cerco que a DEIC vem fazendo aos constantes crimes de roubo que vêm ocorrendo em nosso município, e retirando os envolvidos das ruas, a tendência é de redução, ao menos é que esperamos”, finaliza Rafael Amaral.

Todos foram conduzidos ao plantão da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Advertisement

Continua depois da publicidade