Dois últimos “aulões” de dança mix do Novembro Azul têm novas datas

Os dois últimos “aulões” de dança mix da campanha do Novembro Azul, promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), serão realizados em novas datas.

Antes marcadas para os dias 24 e 28 deste mês, as ações no BNH de Cima e na Praça de Fátima foram transferidas, respectivamente, para 29 e 30 de novembro. Os horários foram mantidos às 19h.

De acordo com a Semesp, as mudanças foram efetuadas pois as datas inicialmente escolhidas coincidem com os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo da Fifa.

Para participar das atividades, a Semesp orienta o público a trajar roupas leves e confortáveis, na cor azul, e levar uma garrafa de água para hidratação durante a atividade física.

Além de ser uma exercício recreativo, os “aulões” de dança mix promovem a saúde e o bem-estar dos moradores, por meio de uma abordagem descontraída.