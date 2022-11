Diabetes Azul | Campanha chama atenção sobre controle e prevenção da diabetes

Por Redação - Redação 9

Advertisement

Advertisement

Os cuidados com o diabetes são lembrados no mês de novembro. A informação é essencial para prevenção e redução de agravos provocados pela doença. Por isso, a Secretaria de Saúde (Sesa) lança a campanha “Novembro Diabetes Azul” para chamar atenção sobre os cuidados com a saúde.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O diabetes é metabólico, ou seja, a doença está relacionada à forma como o corpo humano metaboliza (ou transforma) os alimentos ingeridos em energia para se manter em funcionamento. De início, não apresenta sintomas, o que a torna perigosa, pois quando não percebida, pode acometer silenciosamente os órgãos, vasos sanguíneos e, com o passar do tempo, causar doenças renais, cardíacas, cegueiras, problemas nos dentes e até mesmo amputações.

O fato de que o diabetes se desenvolve devagar, de forma quase imperceptível, e a falta de informação sobre a doença, faz com que, em muitos casos, o diagnóstico do diabetes já seja feito em decorrência de uma complicação, como doença no coração, nos olhos ou pelo aparecimento de ferida que não cicatriza. Daí a necessidade de divulgação para que pessoas que já apresentam fatores de risco façam exames de rotina para diagnóstico precoce.

A médica endocrinologista Juliana de Paula, referência da Secretaria da Saúde (Sesa), ressalta a importância de diagnosticar o tipo de diabetes e, assim, utilizar o tratamento adequado imediatamente. “Os estudos mostram que quando tratamos bem o diabetes desde o diagnóstico, conseguimos mudar a história natural da doença e prevenir as complicações crônicas. Então, cabe ressaltar a importância da adesão aos medicamentos, tanto para tratar o diabetes quanto as outras doenças que possam estar associadas, como a hipertensão arterial e a dislipidemia (colesterol e triglicerídeos altos no sangue)”, explicou da endocrinologista.

Continua depois da publicidade

Como uma ação alusiva ao Novembro Diabetes Azul, a Sesa, por meio da Gerência de Políticas e Organização de Redes de Atenção à Saúde (Geporas) – Área Técnica do Núcleo Especial de Atenção Primária e o Núcleo Especial de Atenção Especializada, vai promover nesta quarta-feira (23), a partir das 07h30, o atendimento aos servidores com medição de glicemia, aferição de pressão e esclarecimentos sobre a doença. Às 09h30, será realizada uma roda de conversa com os servidores, o secretário de Estado da Saúde, Tadeu Marino, e o cardiologista Henrique Bonaldi. A ação será no auditório da Sesa, em Vitória.

Dados

No Espírito Santo, segundo o Sistema de Atenção Básica (SISAB/DATASUS/MS), de janeiro a setembro de 2022 foram diagnosticadas 257.715 pessoas com diabetes. Durante todo o ano de 2021, houve 265.216 notificações para pessoas com diabetes na Atenção Primária

De janeiro até outubro de 2022 houve o registro de 1.038 óbitos. Em 2021, foram 1.775 óbitos pela doença foram registrados no sistema de Tabulação de dados (TABNET).

Advertisement

Continua depois da publicidade

Uma novidade para tratamento da doença é o medicamento incorporado no Sistema Único de Saúde, no componente especializado da assistência farmacêutica, Dapaglifozina – direcionado as pessoas acometidas pela Diabete tipo 2. O medicamento é destinado a maiores de 65 anos com doença cardiovascular, sendo indicado para proteger o coração e o rim das complicações ocasionadas pela da doença. Entretanto, a Secretaria da Saúde (Sesa) aguarda a publicação do PCDT/MS com critérios de uso do medicamento e finalização do processo de compra para dispensação nas farmácias Cidadãs Estaduais.

Tipos de diabetes

De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, diversas situações e condições podem desencadear à diabetes, e a maioria dos casos podem ser classificadas em Diabetes Tipo 1, Diabetes Tipo 2 e Diabetes Gestacional.

O Diabetes Tipo 1, geralmente se apresenta em crianças e adolescentes, ocorre quando o próprio corpo produz anticorpos destruindo as células pancreáticas, provocando, assim, a diminuição da produção de insulina no organismo, com isso, a pessoa precisará de injeções diárias de insulina para manter os níveis de glicose no sangue sob controle. Até o momento o diabetes tipo 1 não pode ser prevenido e não tem cura.

No caso do Diabetes tipo 2, ele é mais comum em adultos e representa cerca de 90% de todos os casos de diabetes. Quando a pessoa é diagnosticada com diabetes tipo 2, o corpo não faz bom uso da insulina que produz. Em seu tratamento deve-se incluir uma alimentação e estilo de vida saudável com atividades físicas, entretanto, com o passar do tempo existe a necessidade de uso de medicamentos orais e/ou insulina para manter seus níveis de glicose no sangue sob controle.

Já nos casos de diabete gestacional (DMG), é um tipo de diabetes que consiste em níveis elevados de glicose no sangue durante a gravidez e está associado a complicações tanto para a mãe quanto para o filho. O DMG geralmente desaparece após a gravidez, porém as mulheres afetadas precisam fazer acompanhamento assim como seus filhos, pois correm maior risco de desenvolver diabetes tipo 2 ao longo da vida.

A alimentação como aliada ao controle do diabetes

Ter uma alimentação saudável e equilibrada, faz-se necessários ao homem desde o primeiro dia de vida, É cada vez mais visto em crianças, adolescentes e adultos acima do peso devido ao aumento dos níveis de obesidade, sedentarismo e má alimentação e isso repercute em todo o seu crescimento e desenvolvimento.

Segundo a referência em Nutrição da Secretaria da Saúde, Raiany Boldrini Christe Jalles, parte da saúde da pessoa, é o reflexo de sua alimentação, e ser saudável é um dos benefícios adquiridos por pessoas que se alimentam de forma sadia, balanceada em nutrientes.

“Pacientes com diabetes precisam manter uma alimentação balanceada e regrada com restrição principalmente a carboidratos, reduzir o consumo de sal, açúcar e gorduras, além de controlar o peso e não consumir bebida alcoólica, não fumar e praticar atividade física. É importante também realizar consultas médicas para controle e acompanhamento regulares da doença”, disse a nutricionista.

A Atenção Primaria a Saúde, (APS), é a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde, (SUS), responsável pelo cuidado longitudinal das pessoas com diabetes e coordenadora do cuidado, compartilhando com outros pontos de atenção da rede quando identificada a necessidade, a fim de garantir um cuidado integral. E nesse sentido o cidadão pode se dirigir a Unidade de Saúde mais próxima a sua residência para iniciar os cuidados com sua saúde e controle da diabetes.