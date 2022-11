Dia do músico: da dedicação a farda para a paixão pela música

Por Redação - Redação 8

Advertisement

Advertisement

O sargento Pedro, também conhecido como Pedro Roberto Souza da Silva, além de Policial Militar há 13 anos, é também Tubista da PM, músico que toca Tuba (contrabaixo), um instrumento de sopro de tom grave.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O sargento faz parte da Banda de Música da Polícia Militar do Espírito Santo – PMES, que tem mais de 180 anos de história com a música. Inicialmente a banda era composta por músicos civis fardados e só passou a contar com efetivo da força policial capixaba em 1892.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui >> https://rebrand.ly/gr1qdft

Para o sargento participar da banda da PMES é a realização de um sonho: “A Banda da PMES é uma realização de criança, um sonho do meu pai (que é militar da reserva) que passou para mim, eu não me recordo de ter pensado em outra coisa na infância que não fosse ser músico da banda da PM quando crescesse. As pessoas não tem noção do quanto eu esperei por esse concurso”.

Tanto a dedicação à farda quanto à paixão pela música foram passadas de pai para filho. O sargento conta que se dedicou muito para realizar o processo seletivo para entrar na banda, já que além das etapas convencionais há também a prova com o instrumento musical:

Continua depois da publicidade

“O processo seletivo é realizado através de provas de conhecimentos gerais, das etapas que o combatente passa – teste físico, psicológico, saúde e curso de formação da policial militar – e prova de conhecimentos específicos sobre Teoria Musical e Prática Instrumental”, explica o sargento.

Antes de entrar na PM, o sargento conta que trabalhava como professor de música e além da Tuba ele também toca Trombone e Percussão. Sobre o dia do músico e sua relação com a música, o sargento Pedro esclarece:

“A música é tudo, é o ápice da arte, sem ela vários outros seguimentos artísticos sairiam prejudicados, difícil imaginar o teatro, a dança, o cinema, as novelas, sem a música. Ela representa os sentimentos mais variados, eu ouço quando estou alegre, triste, para dormir, para comer. E quando estou tocando eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo”.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O sargento Pedro é também associado da Associação de Cabos e Soldados da Polícia e do Bombeiro Militar do Espírito Santo – ACSPMBM-ES e junto com toda a banda foi homenageado pela Associação através de uma publicação nas redes sociais. Segundo Cabo Eugênio, presidente da Associação, a homenagem é mais uma ação para que a sociedade possa enxergar os policiais militares de forma mais humanizada:

“As pessoas se conectam através da música, e a dedicação desses policiais à música faz com que eles sejam vistos de uma forma mais humana. Nossos bravos policiais militares, especialmente os da banda da PMES, além de militares estaduais, são também músicos, e pais, mães, filhos e filhas, esposos, esposas e a atuação deles na banda da PMES faz com que a sociedade possa ter sobre nós esse olhar mais humano”, explica o presidente.