Dia de sol: confira a previsão do tempo em todo o Espírito Santo neste sábado (19)

Com o afastamento da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) do território capixaba, o tempo permanece com predomínio de sol e sem previsão de chuva em todo o Estado, neste sábado (19). As temperaturas seguem com pequena elevação, em todas as regiões do Espírito Santo.

Na Grande Vitória, céu parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 20°C e máxima de 31°C.

Na Região Sul, muitas nuvens e algumas aberturas de sol, mas sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14°C e máxima de 31°C. Nas áreas altas: mínima de 12°C e máxima de 29°C.

Na Região Serrana, céu parcialmente nublado, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperaturas ficam entre 17°C e 30°C. Nas áreas altas: mínima de 13°C e máxima de 26°C.

Na Região Norte, sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Temperaturas variam entre 16°C e 33°C.

Na Região Noroeste, sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15°C e máxima de 32°C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 12°C e máxima de 31°C.

Na Região Nordeste, sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Mínima de 18°C e máxima de 30°C.

