Dia de sol com chance de chuva em algumas regiões; confira a previsão para este domingo (20)

Por Redação - Redação 46

A previsão do tempo para este domingo (20) é sol entre nuvens em todo o Estado. Faz calor e não há previsão de chuva em grande parte do Espírito Santo.

A combinação do calor e da umidade do mar, que favorecem o desenvolvimento de nuvens, traz chance de chuva no período da tarde na parte Sul do Caparaó e na região Serrana. Na Grande Vitória, chuva rápida e fraca a noite. Nas demais regiões, tempo firme e sem chuva. Temperaturas seguem com pequena elevação em todas as regiões.

Previsão para todo o ES

Na Grande Vitória, sol entre nuvens. Temperatura mínima de 22°C e máxima de 32°C.

Na Região Sul, sol e aumento de nuvens e chuva rápida a tarde na região do Caparaó. Nas áreas menos elevadas: temperaturas variam entre 17°C e 32°C. Nas áreas altas: mínima de 15°C e máxima de 30°C.

Na Região Serrana, sol e aumento de nuvens, com chuva rápida a tarde. Nas áreas menos elevadas: mínima de 19°C e máxima de 31°C. Nas áreas altas: variação entre 15°C e 27°C.

Na Região Norte, sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 19°C e máxima de 34°C.

Na Região Noroeste, sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperaturas variando entre 15°C e 33°C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 14°C e máxima de 32°C.

Na Região Nordeste, sol entre nuvens, e chuva em alguns momentos do dia. Mínima de 20°C e máxima de 31°C.