Deputado Evair de Melo receberá a Medalha do Mérito Industrial 2022 no ES

Por Redação - Redação 7

Advertisement

Advertisement

O deputado federal Evair de Melo foi escolhido para receber a Medalha do Mérito Industrial do Espírito Santo 2022. Destinada a personalidades que se destacam por relevantes serviços prestados à indústria capixaba, a medalha será entregue no “Encontro com a Indústria”, realizado pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), no dia 30 de novembro, em Vitória.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Símbolo do reconhecimento do setor à capacidade profissional de quem trabalha pelo desenvolvimento da indústria capixaba, a condecoração valoriza a atuação política e parlamentar de Evair que, na condição de vice-líder do Governo na Câmara, contribuiu de modo significativo para a defesa e promoção do desenvolvimento da indústria no Espírito Santo e do Brasil.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui >> https://bit.ly/AQUIWHATS34

No “Encontro com a Indústria” também serão entregues a Medalha do Mérito Sindical a Ed Martins André, presidente do Sindirochas, e a Alexandra Machado Gomes, presidente do Sindipedreiras.

A Medalha do Mérito Industrial da CNI será entregue a Carlos Aguiar, profissional dos setores florestal e de celulose e papel e a Medalha do Mérito Empreendedor será entregue a Rubia Karla dos Reis Zanelato, diretora da Kemp Engenharia e a Paulo Roberto Gonçalves Pereira, presidente do Sindicacau e CEO do Espírito Cacau.