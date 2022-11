Corpo de homem é encontrado dentro de rio em Muqui

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 213

O corpo de um homem identificado como João Batista Cassiano da Silva foi encontrado na noite desta segunda-feira (28) dentro de um rio, em Muqui. Ele estava desaparecido desde o último sábado (26).

De acordo com o que é descrito no boletim de ocorrência da Polícia Militar, dois moradores da região foram pescar no bairro Entre Morros, à noite. Quando chegaram ao local, perceberam que havia uma pessoa sem vida boiando no rio, às margens da rua Leonardo Fraga.

Eles chamaram a PM, que confirmou a existência do cadáver no rio. Militares do Corpo de Bombeiros fizeram a retirada do corpo, que foi levado pela perícia para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

Causa da morte

A Polícia Civil informou que aguarda a conclusão do laudo pericial para iniciar as investigações. Isso porque o corpo estava em decomposição e não foi possível identificar possíveis marcas de violência, por exemplo.

Informações que ajudem no trabalho da polícia podem ser repassadas por meio do 181 e não é preciso se identificar.

